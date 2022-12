Stade Brestois Mercato : Le SB29 annonce une signature au milieu

Publié par Jules le 12 décembre 2022 à 12:17

Le Stade Brestois profite de la trêve internationale pour se préparer à la reprise et vient d'ailleurs d'annoncer une signature importante pour le club.

Tandis que la trêve est plutôt calme pour le Stade Brestois, le club tente de se préparer au mieux pour le retour de la Ligue 1, le 28 décembre prochain. Pour ce match de reprise, le SB29 sera opposé à l'Olympique Lyonnais et tentera de s'imposer face aux Gones pour prendre un peu de distance sur la zone rouge. Pour le moment, les Brestois sont 16e, à égalité de points avec l'AJ Auxerre, 17e et premier relégable. Rien n'est encore gagné pour les Bretons, loin de là.

Après un début de saison plus que difficile, le club avait décidé de renvoyer Michel Der Zakarian qui ne semblait pas donner entière satisfaction à la direction du Stade Brestois. Pour le remplacer en tant qu'entraîneur intérimaire, le SB29 a choisi Bruno Grougi pour le suppléer temporairement, sans plus de succès donc, puisque le club reste dans une situation indélicate, et risque de devoir jouer son maintien en Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison. D'autres changements ont également été mis en place dans l'organigramme du club.

Stade Brestois Mercato : Hugo Magnetti prolonge au SB29

C'est l'information du jour du côté du Stade Brestois, le milieu de terrain Hugo Magnetti prolonge son contrat avec le club breton jusqu'en 2026. Le SB29 a officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Une excellente nouvelle puisque le joueur formé au SC Bastia est devenu un joueur phare de l'effectif brestois avec 12 titularisations sur 15 possibles en ce début de saison en Ligue 1.

Cette prolongation longue durée jusqu'en 2026 est une nouvelle preuve de confiance envers le natif de Marseille. Hugo Magnetti s'engage donc dans la durée avec le Stade Brestois et tentera d'aider le club à se maintenir en Ligue 1 une saison de plus.