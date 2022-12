Stade Brestois Mercato : Le SB29 acte une nouvelle arrivée

Publié par Enzo Vidy le 08 décembre 2022 à 15:14

Quelques jours après avoir fait revenir Kenny Lala en Ligue 1, le Stade Brestois officialise une nouvelle arrivée en interne.

À trois semaines de la reprise du championnat, le Stade Brestois continue de se renforcer. À l'issue d'une première partie de saison compliquée, les Bretons pointent à la 16e place et doivent impérativement se ressaisir pour se maintenir en Ligue 1 à la fin de la saison. Pour cela, les dirigeants du SB29 travaillent afin de faire venir de la fraîcheur dans l'effectif de Bruno Grougi. Mardi, le club du Finistère a enregistré sa toute première recrue avec la signature de Kenny Lala, bien connu pour son passage à Strasbourg lors de la saison 2018-2019. Et aujourd'hui, c'est dans le staff du Stade Brestois que du sang neuf arrive.

Stade Brestois Mercato : Christophe Revel intègre le SB29

Ancien joueur, devenu entraîneur des gardiens au Stade Rennais, puis au FC Lorient, Christophe Revel va de nouveau exercer en Bretagne après son récent passage au LOSC de juillet 2021 à juin 2022. Sur son compte Twitter, le Stade Brestois a officialisé l'arrivée du natif de Dinan en tant qu'entraîneur des gardiens en remplaçant Julien Lachuer. Ce dernier intègre le rôle d'entraîneur adjoint aux côtés de Bruno Grougi et d'Yvan Bourgis. Christophe Revel a d'ores et déjà intégré la préparation des Brestois, qui vont disputer trois matches amicaux durant le mois de décembre face à Osasuna (13 décembre), Gérone (17 décembre) et le Stade Rennais au Roazhon Park (22 décembre).