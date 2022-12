PSG : Ramos reçoit une bonne nouvelle après le Mondial de l’Espagne

Publié par JEAN-LUC D le 13 décembre 2022 à 05:01

Écarté par Luis Henrique pour la Coupe du Monde, le défenseur du PSG Sergio Ramos pourrait être le grand gagnant de l’élimination précoce de l’Espagne.

Éliminée en huitième de finale de la Coupe du Monde 2022, l’Espagne s’est séparée de son sélectionneur Luis Enrique. En charge des U21 de la Roja, Luis De la Fuente a repris les rênes de la sélection espagnole. L’occasion pour lui de prouver qu’il mérite bien le poste. Et l’une de ses premières décisions fortes pourrait être le rappel de Sergio Ramos.

Plus appelé en sélection depuis mars 2021, le défenseur central du Paris Saint-Germain espérait faire partie du groupe de la Roja pour la Coupe du Monde au Qatar, celle qui pourrait être sa dernière à 36 ans révolus. Mais Luis Henrique a fait d’autres choix pour l’aventure au Qatar. De son côté, le nouveau technicien espagnol veut ramener le capitaine de la Roja dans le bateau.

PSG : Sergio Ramos bientôt de retour en sélection

L’arrivée de Luis de la Fuente à la place de Luis Enrique à la tête de la Roja pourrait rebattre les cartes pour la présence de Sergio Ramos en sélection. En effet, le nouveau sélectionneur espagnol a ouvert la porte à un retour de l’ancien capitaine du Real Madrid.

« Sergio Ramos ? Il peut revenir en sélection, oui. Est-il en bonne forme ? Oui. Tous les footballeurs qui sont en bonnes conditions sont susceptibles d'être sélectionnés », a déclaré ce lundi l’ancien entraîneur de l’Athletic Bilbao lors de sa présentation devant la presse. Cependant, le nouveau sélectionneur de La Roja n’a pas souhaité entrer plus en détail sur sa première liste, et encore moins entrer dans des polémiques.

« Je n’étais pas sélectionneur et je ne pense pas avoir à dire si j’avais convoqué Ramos pour la Coupe du Monde. Maintenant, je veux rattraper le temps perdu, me coordonner avec mes collègues et penser aux premiers matchs. Je suis très optimiste, j’ai une confiance totale dans les joueurs actuels et ceux du futur. Mon devoir est de penser que nous pouvons atteindre le sommet et gagner les meilleurs titres, aussi difficile que cela soit », a expliqué Luis de la Fuente.