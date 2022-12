LOSC Mercato : Lille s'intéresse à une cible de Marseille et Lyon

Publié par ALEXIS le 13 décembre 2022 à 12:35

Pour remplacer Akim Zedadka prêté à l’AJ Auxerre, le LOSC a coché le nom d’un défenseur évoluant en Serie A et convoité par Marseille et Lyon en Ligue 1.

Le LOSC est la recherche d’un latéral droit, après avoir prêté Akim Zedadka à l’AJ Auxerre la semaine dernière. Le nouvel entraîneur des Dogues, Paulo Fonseca a directement pensé à Rick Karsdorp, qu’il a eu sous ses ordres à l’AS Rome de 2019 à 2021. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, Lille est venu aux nouvelles auprès de la Roma au sujet de la situation du défenseur néerlandais.

Ce dernier a été écarté par José Mourinho lors du dernier match de Serie A avant la trêve internationale. Et il commence à se poser des questions sur son avenir. Mais le dossier s’annonce compliqué pour le club nordiste. Si l’on en croit Calciomercato, le LOSC cherche à se faire prêter les services de Rick Karsdorp, alors que la Louve désire un transfert sec ou un échange avec un joueur de son choix, qui est apprécié par la direction et par José Mourinho.

LOSC Mercato : Forte concurrence pour Lille sur le dossier Rick Karsdorp

L’autre gros souci du LOSC sur la piste menant vers l’international hollandais (3 sélections), c’est la forte concurrence. En Ligue 1, l’Olympique Marseille est intéressé par son profil et a déjà entamé des démarches pour se faire prêter les services du joueur de 27 ans, avec une option d’achat. Igor Tudor cherche en effet un piston droit capable d’apporter de la concurrence à Jonathan Clauss. L’Olympique Lyonnais est aussi sur les rangs pour recruter Rick Karsdorp, afin de renforcer le poste occupé par le jeune Malo Gusto (19 ans). En Italie et en Angleterre, le FC Torino et Fulham FC se sont également renseignés sur la situation contractuelle du joueur formé à Feyenoord.