OM Mercato : L’AS Rome fixe une dernière condition pour Karsdorp

Publié par Timothée Jean le 13 décembre 2022 à 11:35

Cible de l’ OM, Rick Karsdorp s’apprête à quitter l’AS Rome cet hiver. Le club romain est prêt à le laisser partir, mais à une seule condition.

C’est dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le latéral de l’AS Rome, Rick Karsdorp, va probablement changer de club dès le prochain mercato hivernal. Et pour cause, le défenseur néerlandais n’est plus en odeur de sainteté au sein du club romain. Son comportement passe très difficilement en interne, au point où son entraîneur José Mourinho lui a récemment indiqué la porte de sortie s’il souhaitait bénéficier de plus de temps de jeu en cette seconde partie de saison.

Devenu indésirable à la Roma, Rick Karsdorp a alors demandé à ses représentants de lui trouver un nouveau point de chute durant la prochaine fenêtre de transferts. En quête de renfort dans le couloir droit pour concurrencer Jonathan Clauss, l’Olympique de Marseille s’est rapidement positionné sur le dossier. Contrairement à l'OL et la Juventus, l’ OM serait même en très bonne position pour finaliser sa signature. Selon la presse italienne, les dirigeants phocéens et leurs homologues romains discutent actuellement d’un prêt avec option d’achat pour Rick Karsdorp.

OM Mercato : Avant de céder Karsdorp, l’AS Rome veut son remplaçant

Ce genre de transaction ne déplaît pas forcément à l'AS Rome, mais un détail bloque toujours le deal. D’après le média transalpin AmoRoma, la Louve acceptera de transférer son piston droit uniquement si elle trouve son remplaçant en premier lieu. Si José Mourinho tient la porte grande ouverte pour le joueur de 27 ans, il faudra au préalable que la Roma se renforce à ce poste avant de le laisser filer. En clair, la direction romaine attendrait de trouver une doublure à Zeki Çelik, qui est le titulaire à ce poste, avant de céder Rick Karsdorp cet hiver.

C’est pourquoi les dirigeants romains privilégieraient jusqu'ici un transfert sec pour leur international néerlandais dans l'optique de financer l’arrivée de son potentiel successeur. Les négociations entre l’ OM et l’AS Rome se poursuivraient afin de trouver un terrain d’entente pour son transfert. Toutefois, en cas d’échec sur ce dossier, l’Olympique de Marseille pourrait se tourner vers une autre cible défensive. Le nom de Bartosz Bereszynski de la Sampdoria est évoqué ces derniers jours dans la cité phocéenne.