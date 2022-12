OM Mercato : Une nouvelle offensive enclenchée pour Marcus Thuram

Publié par Timothée Jean le 13 décembre 2022 à 13:35

Courtisé par l’ OM, Marcus Thuram semble avoir une préférence pour le Bayern Munich. Mais rien n’est encore perdu pour le faire changer d’avis.

Après une première partie de saison décevante, marquée par un terrible fiasco européen, l’ OM sera certainement très actif lors du prochain mercato hivernal. Ce n'est pas vraiment une surprise, puisque le club phocéen compte profiter de cette fenêtre de transfert pour renforcer plusieurs postes, à commencer par l’attaque. Contrairement aux autres positions, les cibles ne sont pas nombreuses, ou du moins peu de noms sont sortis dans la presse. Mais en coulisse, les dirigeants de l’Olympique de Marseille travaillent pour attirer de nouveaux renforts offensifs cet hiver.

Il y a quelques semaines, L’Équipe confirmait un intérêt pressant de l’ OM pour Marcus Thuram, présent actuellement en Equipe de France pour disputer la Coupe du monde au Qatar. Le président Pablo Longoria et plusieurs émissaires marseillais l’auraient même supervisé lors de cette compétition mondiale. Son profil polyvalent et très efficace devant les buts adverses plairait beaucoup aux dirigeants phocéens, qui auraient entamé les premiers contacts pour le convaincre de signer dès cet hiver. Il faut dire que Marcus Thuram arrive en fin contrat en juin prochain avec le Borussia Mönchengladbach. Il sera donc libre de signer où il le souhaite en janvier 2023.

OM Mercato : L'Inter Milan contre-attaque pour Marcus Thuram

Seul problème pour l’ OM dans ce dossier, c’est que le principal concerné aimerait poursuivre sa carrière en Bundesliga. Il aurait même déjà conclu un accord avec le Bayern Munich pour une arrivée gratuite à l’issue de la saison. Cependant, tant que rien n’est signé entre les différentes parties, tout reste encore possible pour son transfert. Et un autre prétendant l’a bien compris. D’après les dernières informations de Tuttosport, l’Inter Milan prépare une nouvelle offensive pour tenter de détourner Marcus Thuram de son destin bavarois.

Les Nerazzurri auraient même sorti l'artillerie lourde, puisque les grosses têtes de la direction du club, Javier Zanetti et Piero Ausilio, se seraient récemment déplacées au Qatar pour tenter de convaincre le mondialiste tricolore de signer en Lombardie dès cet hiver. La Juventus ne désespère pas et tenterait aussi de le faire venir en Serie A le plus rapidement possible. De son côté, l’Olympique de Marseille semble en retard sur ce dossier. Reste à savoir si le natif de Parme acceptera de rebondir dans le championnat italien. Là encore, les informations se contredisent. Selon Sport Bild, l’international français a déjà fait son choix : il souhaite rejoindre le Bayern Munich. De son côté, La Gazzetta dello Sport est moins affirmative, assurant que Marcus Thuram prendra le temps avant de trancher pour la suite de sa carrière. Sa réponse définitive devrait être connue après le Mondial 2022.