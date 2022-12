OM Mercato : Une réunion est prévue pour le transfert de Karsdorp

Publié par Timothée Jean le 13 décembre 2022 à 15:35

Courtisé par l’ OM, Rick Karsdorp vit sans doute ses derniers jours à l’AS Rome. Un rendez-vous est prévu avec ses dirigeants au sujet de son transfert.

Entre ses relations conflictuelles avec José Mourinho et son temps de jeu qui a chuté de façon considérable, Rick Karsdorp a la sensation que rien ne tourne dans le bon sens pour lui à l’AS Rome. Et l’international néerlandais a pu le constater lors de cette première partie de saison, puisqu’il n'entre plus dans les plans de son entraîneur et est invité à se trouver un nouveau point de chute.

En effet, les dirigeants romains espèrent récupérer quelques liquidités sur son probable départ dès cet hiver. Et de son côté, le latéral droit de 27 ans ne se fait pas d’illusion. Il aimerait retrouver un club plus calme, où il serait un élément majeur. Son envie de quitter l’AS Rome s’est même accrue ces dernières semaines, comme en atteste son refus de se présenter à temps pour la reprise de l’entraînement avec les Romains. En agissant de la sorte, Rick Karsdorp s’est certes attiré les foudres de sa direction et devrait écoper d’une lourde amende pour manquement. Mais cette sanction est loin de le faire changer d’avis.

OM Mercato : Rick Karsdorp est déterminé à quitter l'AS Rome

S’il a fait son retour à l'AS Rome, le principal concerné est toujours déterminé à changer de club dès cet hiver. D’autant plus que ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour le recruter. Outre l’OL et la Juventus, c’est l’Olympique de Marseille qui semble tenir la corde pour ce transfert. D’ailleurs, ce dossier devrait s'accélérer dans les prochains jours. D’après les dernières informations de Calciomercato, une importante réunion est prévue prochainement entre les dirigeants de l’AS Rome et l’entourage du Néerlandais pour trouver une issue favorable pour son transfert. Il est vrai que le club romain souhaite se débarrasser de lui, mais attendrait du cash pour acter son transfert. Des exigences qui bloquent pour le moment son départ.

Le principal concerné espère ainsi que les dirigeants romains accepteront de faciliter son transfert dans les jours à venir. En attendant, l’ OM aurait déjà entamé les discussions avec l’AS Rome afin de le recruter sous la forme d’un prêt avec une option d’achat estimée à 10 millions d’euros. Tandis que l'AS Roma privilégierait un transfert sec pour son défenseur. La Juventus, en quête de renfort défensif, serait aussi sur ses traces. Outre l’OL et le LOSC, Fulham se serait aussi immiscé dans ce dossier avec une ferme intention de formuler une offre concrète pour son transfert. Rick Karsdorp devrait donc vivre un mercato très mouvementé cet hiver.