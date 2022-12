PSG Mercato : Rashford arrive, Al-Khelaïfi proche d’un exploit !

Publié par JEAN-LUC D le 13 décembre 2022 à 13:05

Nasser Al-Khelaïfi pourrait réussir l’exploit de déloger Marcus Rashford de Manchester United pour l’intégrer à l’effectif de Christophe Galtier au PSG.

Actuellement au Qatar pour la Coupe du monde 2022, Nasser Al-Khelaïfi s’est permis une petite sortie sur le mercato du Paris Saint-Germain. Comme pour Jude Bellingham, le président du club de la capitale française a ouvertement avoué son intérêt pour son compatriote Marcus Rashford. « S'il est agent libre, nous pouvons bien sûr lui parler directement, mais nous n'allons pas lui parler maintenant. Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Puis après en janvier, avec un peu de chance, si nous sommes intéressés, nous lui parlerons », a confié Nasser Al-Khelaïfi au micro de Sky Sports.

Et The Daily Mirror confirme ce mardi que « le PSG est prêt à faire une offre pour faire de Marcus Rashford l’un des joueurs les mieux payés au monde avec une offre pour devancer Manchester United, le Bayern Munich et le Bétis Séville. Le club parisien prépare une proposition d’environ 1 millions d’euros par semaine (soit 52 millions par an environ). » À la recherche d’un attaquant capable d’évoluer en pivot pour donner plus de liberté à Kylian Mbappé sur le terrain, le Paris SG serait ainsi prêt à faire une vraie folie pour convaincre l’international anglais de quitter Manchester United et la Premier League pour venir de tenter de gagner la Ligue des Champions en Ligue 1. Les Rouge et Bleu seraient même proche de faire mouche dans ce dossier.

Mercato PSG : Marcus Rashford au Paris SG grâce à Kylian Mbappé ?

Formé à Manchester United, Marcus Rashford sera libre de tout engagement le 30 juin 2023. Les Red Devils disposent d’une option pour prolonger le joueur de 25 ans d’une saison supplémentaire, mais The Daily Mirror précise que contrairement à ce qui a été dit jusqu’à ce jour, l’accord du principal concerné serait nécessaire afin d’activer cette clause spéciale. Ce qui serait encore loin d’être gagné par le club mancunien.

Désireux de passer un cap en remportant des trophées majeurs, l’enfant de Manchester voudrait quitter son confort d’Old Trafford l’été prochain et la possibilité d’évoluer aux côtés de son ami Kylian Mbappé ne serait pas pour lui déplaire. The Telegraph croit donc savoir que le PSG serait désormais la piste privilégiée du clan Rashford pour le moment. Proche de Kylian Mbappé, cela pourrait donner un argument aux décideurs parisiens afin de conserver leur prodige la saison prochaine.