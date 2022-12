LOSC : Les Dogues enregistrent deux retours importants en attaque

Publié par Enzo Vidy le 14 décembre 2022 à 02:04

Actuellement en stage du côté de l'Espagne pour préparer la reprise du championnat, le LOSC enregistre un retour important en attaque.

Avec 9 buts et 3 passes décisives en 15 matches de championnat, l'attaquant du LOSC, Jonathan David, a réalisé une très bonne première partie de saison avec les Dogues. Mieux encore, le joueur canadien a été appelé par son sélectionneur pour disputer la Coupe du monde avec le Canada. Malheureusement, le Mondial ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu pour son pays. Malgré des performances plus que correct dans le contenu, les Canadiens ont d'abord perdu 1-0 face à la Belgique, avant de lourdement s'incliner 4-1 face à la Croatie puis 2-1 face au Maroc. Avec 3 défaites en autant de rencontres, les coéquipiers de Jonathan David ont logiquement fini derniers de leur poule et ont rapidement quitter le Qatar, sans le moindre but inscrit pour l'attaquant lillois. Après une semaine de vacances bien mérité pour le joueur de Paulo Fonseca, il a retrouvé ses coéquipiers ce mardi à Murciepour entamer sa préparation.

LOSC : Timothy Weah attendu dans les prochaines heures

Malgré de bonnes performances avec les États-Unis, dont un but inscrit face au Pays de Galles lors de la première journée de la phase de poules du Mondial, Timothy Weah a vu son rêve s'arrêter en huitième de finale. Opposé aux Pays-Bas avec son équipe, l'attaquant lillois n'a pas pu permettre aux Etats-Unis de faire l'exploit, qui se sont logiquement incliné 3-1. Néanmoins, le fils de George Weah aura vécu une expérience exceptionnelle, et devrait revenir plus fort avec le LOSC. Tout comme Jonathan David, Timothy Weah a bénéficié de quelques jours de repos, et devrait faire son retour dans les prochaines avec ses coéquipiers en Espagne. Avec seulement 6 apparitions cette saison en Ligue 1, l'attaquant américain a réalisé 2 passes décisives, et devra faire encore mieux pour gagner la confiance de Paulo Fonseca.