ASSE : Saint-Étienne fait une annonce forte pour ses supporters

Publié par ALEXIS le 14 décembre 2022 à 07:34

Alors que les supporters de l’ ASSE sont mécontents des dirigeants des Verts, le club ligérien a publié un communiqué officiel les concernant, ce mardi.

Reléguée en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière, l’ ASSE continue de s’enfoncer. Elle est 20e au classement et se dirige vers le National. Face à la chute libre de leur équipe, les supporters de l’AS Saint-Etienne sont en colère. Ils en veulent aux dirigeants stéphanois pour leur mauvaise gestion du club. Ces derniers jours, ils ont lancé un appel au boycott des produits dérivés de l’ ASSE. Les membres de quatre groupes ultras de supporters ont également décidé de boycotter le match des Verts contre le SM Caen, le vendredi 30 décembre, lors de la 17e journée de Ligue 1.

« Cette action du vendredi 30 décembre ne restera pas sans suites. Et en attendant, nous vous donnons rendez-vous en parcage à Annecy, où nous pourrons faire entendre notre contestation et notre ferveur, sans donner un euro à nos fossoyeurs », ont souligné les Magic Fans, les Indépendantistes Stéphanois, l'USS et les Green Angels.

L' ASSE lance sa nouvelle application mobile pour ses milliers de supporters

De son côté, la direction de l’ ASSE a communiqué sur une innovation du club. Elle a lancé sa nouvelle application mobile. Une application ASSE, gratuite et accessible dès maintenant sur les stores iOS et Android. « Avec plus de 115 000 téléchargements de son application officielle iOS et Android, l’AS Saint-Étienne peut compter sur un public fidèle et connecté. Dans le but de faciliter l’expérience utilisateur de ses fans et pour poursuivre son développement digital, le club a totalement repensé cet outil. Interface moderne, navigation intuitive : chaque supporter peut facilement suivre l’actualité de son club grâce à ce nouveau compagnon de poche.

Grâce à lui, les fans ne manqueront aucune info des diverses équipes stéphanoises (professionnels, féminines, centre de formation et Foot-Fauteuil), profiteront de commentaires et statistiques en direct lors des matchs, pourront ajouter les rencontres à leur calendrier et découvriront tous les jours de nouvelles photos et vidéos des Verts ! Ils trouveront aussi des liens rapides vers la Boutique des Verts et la billetterie officielle ».