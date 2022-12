ASSE : Un nouveau blessé à Saint-Etienne avant Ajaccio

Publié par ALEXIS le 14 décembre 2022 à 11:14

Les nouvelles en provenance de l’Etrat ne sont pas bonnes pour l’ ASSE, alors que le club affronte l’AC Ajaccio en match amical, ce mercredi après-midi.

La préparation de l’ ASSE a été marquée, mardi, par la blessure d’Etienne Green. Le jeune gardien de but s’est blessé à l’entraînement, selon les informations du quotidien Le Progrès. Il est « touché au dos à l’entrainement et sur le flanc quelques jours, ne fera pas non plus le voyage ». La durée de l'indisponibilité du joueur de 22 ans n'est pas encore déterminée, mais cette blessure n’est pas bon signe pour l’AS Saint-Etienne en vue du mercato hivernal. Convoité par des clubs outre-Manche, l’international espoir britannique fait partie des joueurs mis sur le marché des transferts cet hiver. Évalué à 5 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Etienne Green est une valeur marchande sûre de l’ ASSE.

ASSE : Monconduit, Wadji, Bakayoko, Palencia également indisponibles

Le gardien de but formé à l'AS Saint-Etienne ne sera pas le seul absent de l’équipe de Laurent Batlles, ce mercredi, face à l’AC Ajaccio, à Mallemort (Bouches-du-Rhône). Selon le quotidien régional, les Verts enregistrent également plusieurs blessés. Au moins six joueurs sont indisponibles pour affronter le club corse. « Si les Verts retrouveront Mathieu Cafaro, Aïmen Moueffek, Lenny Pintor et Antoine Gauthier, aptes, ce ne sera pas le cas de Thomas Monconduit, en phase de reprise, ni Ibrahima Wadji, toujours malade, tout comme Abdoulaye Bakayoko et Sergi Palencia », révèle le média.

Comme annoncé mardi, Gabriel Silva est quant à lui écarté et envoyé au sein de l’équipe réserve stéphanoise. Rappelons que l' ASSE a déjà disputé deux matchs amicaux pendant la préparation de la deuxième partie de la saison. Elle a enregistré deux victoires, respectivement contre Goal FC (3-0) et Grenoble Foot (3-1).