ASSE : Un autre joueur de Saint-Etienne mis à l'écart après Charles Abi

Publié par ALEXIS le 13 décembre 2022 à 16:05

Après Charles Abi, l’ ASSE a écarté un autre joueur de son effectif professionnel. Ne rentrant plus dans les plans de Batlles, il a été envoyé en réserve.

Plusieurs joueurs de l’ ASSE sont poussés dehors après leur première partie de la saison catastrophique. Le club se prépare à se séparer d’eux pendant le mercato hivernal afin de faire la place à de nouveaux joueurs capables d’assurer le maintien de l'AS Saint-Etienne en Ligue 2. Yvann Maçon est le premier stéphanois à avoir quitté le Forez. Il est prêté au Paris FC jusqu’à la fin de la saison, avant même l’ouverture officielle du marché de janvier.

Charles Abi est aussi concerné par les départs. Il est actuellement écarté de l’équipe professionnelle et envoyé en équipe réserve pour raison disciplinaire. Le jeune attaquant avait été testé positif à l’alcool au centre d’entraînement de l' ASSE en début de la saison. Pur produit du centre de formation des Verts et vainqueur de la coupe Gambardella en 2019, le Franco-Togolais n’a pas réussi à s’imposer chez les pros alors qu’il a eu des opportunités, surtout avec Claude Puel.

ASSE : Gabriel Silva écarté du groupe pro et poussé vers la porte de sortie

Ce mardi, c’est au tour de Gabriel Silva de rejoindre l’équipe B de l’ ASSE. Selon le compte Twitter Gaël B42, il a été écarté de l’équipe de Laurent Batlles et « il s’entraîne dorénavant avec l’équipe réserve ». Le défenseur latéral gauche a des soucis physiques ces dernières saisons (rupture du talon d'Achille un temps). De plus, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne ne compte plus sur lui, car il ne le sent pas assez impliqué dans l’objectif maintien en Ligue 2. Le Brésilien fait ainsi partie des joueurs mis sur le marché, comme Etienne Green, Saïdou Sow, Mickaël Nadé, Sergi Palencia, ainsi qu'Yvann Maçon et Charles Abi.

Si l’on en croit les indiscrétions de la source, Gabriel Silva pourrait rebondir dans un autre club dès cet hiver. Il aurait des touches au Brésil, dans son pays natal, et aux États-Unis, à six mois de la fin de son contrat dans le Forez. En Major League Soccer (MLS), des clubs s'intéresseraient à son profil, à l'approche de la nouvelle saison. Pour l’heure, il n’y a pas de propositions concrètes pour Gabriel Silva, si ce n’est de simples intérêts et prises de renseignements, comme le souligne Peuple-Vert. En cas de départ de Gabriel Silva, l’ ASSE a déjà Faouzi Ghoulam sous le coude pour se renforcer.