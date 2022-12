PSG : Mondial, Mbappé donne rendez-vous à Messi en finale

Publié par Ange A. le 14 décembre 2022 à 22:45

Avec la victoire de la France face au Maroc, Kylian Mbappé va retrouver Lionel Messi, son coéquipier au PSG en finale de la Coupe du monde.

Quatre ans plus tard, les Bleus ont de nouveau l’occasion de soulever le trophée de la Coupe du monde. Mercredi, l’équipe de France a validé son ticket pour la grande finale du Mondial en disposant du Maroc. Les hommes de Didier Deschamps sont venus à bout des Lions de l’Atlas (2-0) grâce à des réalisations de Théo Hernandez et de Randal Kolo Muani. Avec la qualification des champions du monde en titre, il est certain qu’un joueur du PSG sera sacré champion du monde au terme de cette édition qatarie. Compère d’attaque de Lionel Messi au Paris SG, l’attaquant de 24 ans a de nouveau l’occasion de soulever le trophée Jules Rimet ce dimanche 18 décembre.

PSG : Mondial, Mbappé ou Messi il n’en restera qu’un

Comme il y a quatre ans en Russie, Kylian Mbappé et Lionel Messi seront de nouveau adversaires en Coupe du monde. L’attaquant tricolore avait pris le dessus sur le septuple Ballon d’Or lorsque leurs sélections s’affrontaient alors en huitièmes de finale de l’édition russe (4-3). Cette fois, c’est pour le saint graal que les deux attaquants du Paris Saint-Germain seront aux prises. L’ancien Monégasque a l’occasion de soulever la prestigieuse récompense pour la deuxième fois de suite. Son coéquipier argentin court après son premier sacre après l’avoir loupé en 2014 en s’inclinant en finale face à l’Allemagne.

Cette affiche cruciale sera également décisive pour désigner le meilleur joueur ainsi que le meilleur buteur de la compétition. Co-meilleurs buteurs de cette édition avec cinq réalisations chacun, les deux attaquants du Paris SG postulent aussi à ces prix individuels. Reste maintenant à savoir lequel des deux arborera un large sourire au soir du 18 décembre prochain.