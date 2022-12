RC Strasbourg : Une bonne nouvelle tombe au RCSA

Publié par Enzo Vidy le 15 décembre 2022 à 13:20

À l'occasion de son passage devant la DNCG pour faire un point sur les comptes du club, le RC Strasbourg enregistre une bonne nouvelle.

Un premier soulagement est tombé pour les supporters et dirigeants du RC Strasbourg. Après son passage devant la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), le RCSA connaît la décision qui lui a été rendue. Et les comptes strasbourgeois sont au vert puisqu'aucune sanction n'a été prononcée à l'égard du club par la DNCG.

Dans un contexte sportif assez délicat pour les Strasbourgeois avec une triste 19e place en championnat, c'est une première lueur d'espoir pour la deuxième partie de saison qui devra être bien meilleure que la première pour espérer se maintenir. Grâce à cette nouvelle, le RC Strasbourg pourra se renforcer durant le prochain mercato hivernal qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain.

RC Strasbourg Mercato : Le président annonce la couleur pour cet hiver

Récemment interrogé sur les ambitions du RC Strasbourg lors du prochain mercato, le président Marc Keller n'avait pas caché sa volonté d'améliorer l'équipe dans une interview pour Les Dernières Nouvelles d'Alsace. "On a la volonté de réajuster le groupe pour pouvoir varier plus facilement l’effectif et faire en sorte qu’il devienne plus adaptable en fonction des systèmes choisis." Les supporters peuvent être rassurés, les dirigeants strasbourgeois vont travailler dur lors de la prochaine période de transfert.

En attendant, le retour de la Ligue 1 se rapproche, et le RC Strasbourgse déplacera au Parc des Princes le 28 décembre pour affronter le PSG. Afin d'être le mieux préparer possible, les hommes de Julien Stéphan vont disputer un dernier match amical face à Karlsruher, une équipe issue de la deuxième division allemande.