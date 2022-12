Stade Rennais Mercato : Lovro Majer sur le départ du SRFC ?

Publié par Enzo Vidy le 15 décembre 2022 à 16:50

Pas toujours utilisé par Bruno Genesio depuis le début de la saison, Lovro Majer pourrait quitter le Stade Rennais. Son agent est sorti du silence.

Arrivé à Rennes l'année dernière en provenance du Dinamo Zagreb, Lovro Majer s'est rapidement imposé au Stade Rennais. Avec 6 buts et 9 passes décisives en 36 matches joués, toutes compétitions confondues, le milieu croate a grandement contribué à la belle saison du Stade Rennais l'an dernier. Mais cette saison, Lovro Majer est légèrement en deçà avec les Rouge et Noir. Avec seulement 13 apparitions, le joueur de 24 ans a perdu la confiance de Bruno Genesio et n'est plus le titulaire indiscutable qu'il était la saison dernière.

Toutefois, cela ne l'a pas empêché d'être appelé par son sélectionneur pour disputer la Coupe du monde avec la Croatie, et s'est même offert un but lors de la victoire 4-1 face au Canada le 27 novembre dernier. Malheureusement pour lui et son pays, les Croates ont été balayés par l'Argentine mardi soir lors de la première demi-finale du Mondial. Désormais, la question est de savoir ce que compte faire Lovro Majer concernant son avenir dans les prochaines semaines.

Stade Rennais Mercato : L'agent de Lovro Majer prend la parole

Dans un entretien accordé au média italien Tuttomercatoweb, l'agent de Lovro Majer, Marco Busiello, s'est exprimé sur la situation actuelle de son joueur. "Je pense qu'il est maintenant prêt pour un nouveau saut qualitatif et pour passer un cap. Il a beaucoup d'admirateurs en Italie mais il n'est pas pour tout le monde, c'est un joueur de grande valeur. Je ne pense pas que Rennes acceptera des offres à moins de 35-40 millions d'euros : divers appels sont également venus d'Angleterre, nous verrons." Des déclarations qui laissent à penser que de nombreuses offres pourraient rapidement atterrir sur la table des dirigeants bretons lors du prochain mercato hivernal. Pour rappel, Lovro Majer est sous contrat jusqu'en 2027 avec le Stade Rennais.