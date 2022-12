Stade Rennais : Bruno Genesio fait une annonce forte au SRFC

Publié par Enzo Vidy le 14 décembre 2022 à 21:15

Après une très bonne première partie de saison et une solide 3e place, Bruno Genesio s'est exprimé sur les ambitions du Stade Rennais.

Malgré un début de saison poussif, le SRFC s'est rapidement remis dans le droit chemin, en repartant sur les mêmes bases que la saison dernière. Grâce à une attaque dévastatrice portée par Martin Terrier et Amine Gouiri, le Stade Rennais a enchaîné les bonnes performances en championnat et en Ligue Europa. Invaincus depuis le 27 août dernier toutes compétitions confondues, les hommes de Bruno Genesio ont confirmé qu'ils allaient être des prétendants plus que sérieux pour la Ligue des Champions.

Actuellement troisième de Ligue 1 avec un point d'avance sur l' OM, le Stade Rennais va devoir batailler dur pour conserver sa place sur le podium, tout en réussissant un beau parcours en coupe d'Europe. L'année dernière, les Rennais sont passés tout proche d'accrocher le podium, et cette saison, les supporters veulent une qualification en Ligue des Champions.

Stade Rennais : Bruno Genesio révèle l'objectif du SRFC

Dans un entretien accordé à Ouest-France, Bruno Genesio s'est exprimé sur les ambitions du Stade Rennais pour la deuxième partie de saison, avec le podium en ligne de mire. "Oui, il faut avoir cette ambition-là. Il ne faut pas être prétentieux, fanfaronner, mais on a les moyens de lutter pour les places européennes et le podium."

La dernière fois que le SRFC était allé en Ligue des Champions, c'était lors de la saison 2020-2021. Malheureusement, la pandémie était encore d'actualité, et les matchs se jouaient dans un Roazhon Park à huis clos pour les Bretons. Sur le plan sportif, le Stade Rennais était tombé dans une poule extrêmement relevée avec Chelsea, Séville et Krasnodar. Les Rouge et Noir avaient fini à la quatrième et dernière place du groupe avec seulement un petit point pris sur 18 possibles.