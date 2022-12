ASSE Mercato : Deux come-back légendaires annoncés chez les Verts

Publié par Ange A. le 16 décembre 2022 à 03:23

Mal en point en Ligue 2 cette saison, l’ ASSE devrait acter le retour de deux anciens. Le retour d’un défenseur serait même imminent.

L’AS Saint-Étienne est la grosse déception de la Ligue 2 cette saison. L’ ASSE pointe à la dernière place au classement et est de nouveau condamnée à jouer le maintien. Pour assurer sa place dans l’antichambre de la Ligue 1, le club ligérien doit notamment renforcer ses rangs. Recruter en attaque constitue l’une des priorités des Verts au mercato d’hiver. La lanterne rouge aurait déjà bouclé la signature de Gaëtan Charbonnier en provenance de l’AJ Auxerre. Une indemnité de transfert estimée à 500 000 euros et un contrat de deux ans sont évoqués dans cette opération. Alors qu’une officialisation est attendue, le club forézien pourrait boucler un important retour cet hiver. Libre depuis son départ de Naples cet été, Faouzi Ghoulam pourrait également signer son retour chez les Verts.

ASSE Mercato : Deux anciens proches d’un retour à Sainté

En marge de la rencontre amicale contre l’AC Ajaccio, le latéral gauche algérien a lâché un indice sur son avenir. « On va s'en sortir ensemble », aurait répété à maintes reprises l’arrière gauche de 31 ans selon les propos relayés par Poteaux Carrés. Entraîneur de Sainté, Laurent Batlles avait déjà affiché sa satisfaction quant au niveau affiché par Faouzi Ghoulam. « Concernant Faouzi Ghoulam, il est dans la continuité de ce qu’on veut. Il s’entraîne et on verra ce qu’il se passera de son côté et du nôtre. Il doit prendre des décisions sur son avenir et nous aussi. On va voir comment ça évolue », a confié le coach de l’ ASSE.

Au sortir de cette rencontre amicale, Romain Hamouma s’est aussi livré sur son avenir. Parti libre cet été, le meilleur buteur des Verts au 21e siècle compte revenir à l’Etrat. Mais cette fois c’est sous la casquette de formateur qu’il compte signer son retour à Saint-Étienne. « J’ai un projet de reconversion à l’ASSE, ça a été écrit dans mon contrat, à la fin de ma carrière sportive. Je ne sais pas ce que je vais faire l’année prochaine, si je jouerai encore. La mission qui était inscrite était de pouvoir entraîner les attaquants stéphanois. Que ce soit avec la réserve ou avec les pros, pour moi ça n’a pas d’importance. Ce que je veux, c’est partager ce que j’ai connu dans le haut niveau », a-t-il assuré.