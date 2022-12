PSG Mercato : Marcus Rashford fait un grand pas vers Al-Khelaïfi

Publié par JEAN-LUC D le 15 décembre 2022 à 12:03

Alors que Nasser Al-Khelaïfi a confirmé l’intérêt du PSG pour Marcus Rashford, la voie se dégagerait de plus en plus pour l’attaquant de Manchester United.

Toujours en quête de talents afin de permettre au Paris Saint-Germain de disposer d’une équipe constamment compétitive, Nasser Al-Khelaïfi a récemment avoué qu’il pourrait lancer une offensive pour Marcus Rashford, au terme de son engagement avec Manchester United, soit le 30 juin prochain. « Pour avoir Rashford gratuitement, tous les clubs courraient après lui, définitivement. Nous ne le cachons pas, nous avons parlé avant et... l'intérêt. Mais le moment n'était pas propice pour les deux parties. Peut-être cet été, pourquoi pas ? », a expliqué le président du PSG au micro de Sky Sports. Et aux dernières nouvelles, le champion de France en titre pourrait bien réussir son coup avec l’international anglais de 25 ans. Un obstacle majeur s’étant désormais dégagé de la voie des Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Le Bayern Munich abandonne pour Marcus Rashford

Considéré comme un futur Ballon d’Or au même titre que Kylian Mbappé et Erling Haaland, Marcus Rashford fait partie des footballeurs les plus demandés sur le marché des transferts. Outre le Paris Saint-Germain, plusieurs autres grands clubs européens se seraient ainsi positionnés pour récupérer le numéro 10 de Manchester United, notamment le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus Turin et le Bayern Munich. Il y a quelques jours, le Daily Mirror révélait que le champion de Bundesliga était le concurrent le plus sérieux dans ce dossier.

Le Bayern Munich étant prêt à offrir un pont d’or à l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo. Cependant, le quotidien local Sport Bild assure ces dernières heures que le Bayern Munich ne serait finalement pas enclin à passer à l’action pour Rashford. Toujours selon la même source, l’entourage du joueur ferait du PSG, sa destination la plus probable à ce jour. Pour rappel, le natif de Manchester arrive au terme de son contrat le 30 juin prochain, avec une saison supplémentaire en option.