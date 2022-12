OGC Nice : Ghisolfi met un gros coup de pression à Lucien Favre

Publié par ALEXIS le 16 décembre 2022 à 18:20

Menacé de limogeage à l’ OGC Nice, un temps, Lucien Favre a finalement été maintenu à son poste. Cependant, l’entraîneur est toujours sous pression.

Après 9 journées de Ligue 1, l’ OGC Nice avait seulement 8 points en début saison. Et Lucien Favre était menacé de relégation. La direction du Gym lui cherchait un successeur. Mauricio Pochettino, limogé du PSG, avait été contacté pour prendre la place du technicien suisse, mais il a refusé selon L'Équipe. Au fil des journées de championnat, l’équipe de Lucien Favre est remontée au classement.

Mieux, elle a fini en tête du groupe D en Ligue Europa Conférence et est qualifiée directement pour les 8es de finale, en février. L’entraîneur de 65 ans a ensuite été conforté à son poste par Florent Ghisolfi, nommé directeur sportif en octobre. Néanmoins, la direction du club niçois maintient toujours la pression sur Lucien Favre, dont l’équipe pointe à la 9e place de Ligue 1 en 15 journées, à 11 points du podium.

OGC Nice : Florent Ghisolfi fixe l'objectif du Gym à Favre

Selon les informations du quotidien sportif, Florent Ghisolfi a eu un échange, sur l'objectif du club, avec le coach de l’ OGC Nice, les premiers jours de la trêve, à la mi-novembre. « Pendant trois heures, ils ont notamment parlé de la première partie de saison du Gym et des turpitudes internes (départ de Julien Fournier en juillet, vacance de la direction sportive, recrutement tardif et pas toujours convaincant...) ayant failli précipiter le départ de l'entraineur suisse », a fait savoir le média.

« Je me devais de lui communiquer la position du board, notre analyse de la première partie de saison et nos perspectives du club. Lucien avait besoin d'entendre notre soutien. Il est sous contrat (jusqu'en juin 2024), on veut construire autour de lui et pallier certains de nos manques décelés lors de la première partie de saison », a justifié le dirigeant, dans des propos relayés par la source. Avant l’arrivée de nouveaux joueurs à l’ OGC Nice cet hiver, le staff de Lucien Favre a été renforcé. Didier Digard, ancien joueur du Gym (2010-2015) et ancien entraîneur de la réserve est son nouvel adjoint. Un autre renfort, Laurent Bessière, est attendu sur la Côte d’Azur, pour être le directeur de la performance.