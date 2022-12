Mercato PSG : La grande annonce d'Al-Khelaïfi sur Lionel Messi

Publié par Ange A. le 09 décembre 2022 à 07:21

Dans une nouvelle sortie, Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé sur l’avenir de Lionel Messi dont le contrat au PSG arrive à expiration.

L’Argentine de Lionel Messi joue gros ce vendredi. L’Albicéleste affronte les Pays-Bas pour une place en demi-finale de la Coupe du monde. Alors qu’un important rendez-vous attend l’attaquant du Paris Saint-Germain, son avenir ne cesse de faire couler beaucoup d’encre. Arrivé l’été dernier gratuitement en provenance du FC Barcelone, le septuple Ballon d’Or est en fin de contrat au PSG. Alors qu’un retour au Barça et même un surprenant départ vers l’Inter Miami ont souvent été évoqués, la tendance est surtout à la prolongation du contrat de Léo Messi à Paris. En marge du choc entre les Pays-Bas et l’Argentine, Nasser Al-Khelaïfi s’est livré sur ce sujet brûlant. Le président parisien en a profité pour confirmer la tendance quant au futur de La Pulga.

Mercato PSG : Rendez-vous déjà pris pour Lionel Messi

Au micro de Sky Sports, le patron du Paris Saint-Germain a annoncé des futures discussions avec Lionel Messi. Le capitaine de l’Albicéleste dispose notamment d’une année optionnelle dans son contrat. Pour Nasser Al-Khelaïfi, les négociations auront lieu une fois que le Mondial sera terminé. « Il est à un top niveau cette saison. Il a marqué des buts incroyables lors des matchs de préparation et a engrangé beaucoup de confiance. Il marque toujours pour l’Argentine. Il est heureux, on le voit avec la sélection actuellement. Son avenir ? On va s’asseoir après la Coupe du monde, mais chacune des parties est heureuse, que ce soit de son côté ou du côté du club. On va discuter après le Mondial », assure le dirigeant qatari.

Cette édition de la Coupe du monde est sans doute la dernière occasion pour Messi de remporter le saint-graal. Avec trois réalisations et une passe décisive à son compteur en quatre sorties, l’attaquant parisien s’investit pour offrir une troisième étoile à son pays. Pas question de le perturber dans sa quête avec les questions liées à son avenir en club.