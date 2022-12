ASSE : Comment Batlles et son équipe vivent la colère des supporters ?

Publié par ALEXIS le 16 décembre 2022 à 23:03

Lanterne rouge de Ligue 2, l’ ASSE a suscité la colère de ses supporters. Mais comment Batlles et son équipe vivent-ils le mécontentement du peuple vert ?

L’ ASSE est en pleine crise de résultats. Le club est 20e de Ligue 2, après 15 journées de championnat. Réunie d’urgence, au lendemain de la défaite de l’AS Saint-Etienne face à Rodez AF (0-2), juste avant l’arrêt du championnat, la haute direction stéphanoise a décidé de renforcer son équipe en janvier. Un mercato hivernal qui devrait permettre aux Verts de recruter des joueurs expérimentés et plus aguerris à la Ligue 2. Dans cette optique, le club ligérien a recruté, ce vendredi, Gaëtan Charbonnier. L'attaquant en provenance de l’AJ Auxerre vient renforcer l’ ASSE en tant que joker. Avec les autres recrues attendues en janvier, les Verts, menacés de descente en National, vont tenter de se maintenir en L2. Ils peuvent d’ailleurs compter sur le soutien de leurs indéfectibles supporters pour atteindre leur objectif.

Ils sont certes en colère à cause de la gestion de Roland Romeyer et Bernard Caäzzo, qu’il juge sans ambition, mais ils restent mobilisés derrière leur équipe de coeur. Les supporters stéphanois tentent de pousser les deux propriétaires à rendre le tablier, en multipliant des actions à leur encontre, néanmoins ils soutiennent toujours l’ ASSE, à Geoffroy-Guichard comme à l’extérieur. Lors du premier match de la reprise contre le FC Annecy (le 26 décembre), le peuple vert affiche déjà complet dans le parcage visiteurs du Parc des Sports d’Annecy.

ASSE : Batlles, « on essaye de rester positif face aux messages des supporters contre la direction »

Interrogé sur la tension entre les supporters et les deux présidents de l'AS Saint-Etienne, Laurent Batlles avoue que cela est inconfortable ! Toutefois, lui et ses joueurs font en sorte de ne pas écouter tout ce qui se dit sur cette situation. « Le climat délétère autour du club, avec les messages des supporters à l’encontre de la direction ? On essaye de rester positif, de dire aux joueurs de se couper de ça. Mais avec les réseaux sociaux et les journaux, beaucoup de choses se disent. C’est la force de caractère de chacun qui fera que l’on arrivera à s’en sortir. On essaye de rester positif pour accompagner les joueurs », a répondu l’entraineur de l’ASSE dans L’Est-Eclair.