France-Argentine : La compo des Bleus avec une surprise en attaque

Publié par Ange A. le 18 décembre 2022 à 08:23

Didier Deschamps réserverait une grosse surprise en attaque pour France-Argentine, l’affiche de la finale de la Coupe du monde.

Quatre ans plus tard, les Bleus ont de nouveau rendez-vous avec l’histoire. Ce dimanche, l’équipe de France sera aux prises avec l’Argentine (16h) pour un remake du huitième de finale qui les avait opposé il y a quatre ans en Russie. Les hommes de Didier Deschamps l’avaient emporté (4-3) dans un match à rebondissements. Cette fois, France-Argentine constitue l’affiche de la finale de la Coupe du monde 2022. Kylian Mbappé et Lionel Messi, les deux coéquipiers au Paris Saint-Germain, sont les principales stars attendues pour cette rencontre. Les deux Parisiens sont co-meilleurs buteurs de cette édition et se disputeront sans doute le titre de meilleur joueur du tournoi. Pour cette affiche de prestige, Didier Deschamps réserverait néanmoins une surprise à Mbappé.

France-Argentine : Vers un repositionnement de Mbappé en finale

Selon les informations de L’Équipe et RMC Sport, Kylian Mbappé devrait évoluer en pointe face à l’Argentine. Olivier Giroud devrait donc débuter sur le banc contre l’Albicéleste. Didier Deschamps compte aligner Marcus Thuram sur le flanc gauche de l’attaque. Un choix qui permettrait notamment à Théo Hernandez de bénéficier d’un renfort lors des phases défensives sur son couloir. Il s’agit de l’un des gros défauts de la superstar parisienne. Laquelle aurait été critiquée pour son repli défensif quasi-inexistant contre le Maroc en demi-finale.

Outre ce choix fort en attaque, Didier Deschamps devra également trancher entre Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté. L’un des deux défenseurs évoluera aux côtés de Raphaël Varane pour former la charnière centrale devant Hugo Lloris. Absent contre les Lions de l’Atlas, Adrien Rabiot devrait effectuer son retour dans l’entrejeu des Bleus aux côtés d’Aurélien Tchouameni et Antoine Griezmann.

La compo probable de la France contre l’Argentine :

Gardien : Lloris

Défenseurs : Koundé, Varane, Upamecano/Konaté, Hernandez

Milieux : Tchouameni, Rabiot, Griezmann

Attaquants : Dembélé, Mbappé, Thuram.