Argentine-France : Cinq absents à l'entraînement des Bleus !

Publié par Enzo Vidy le 16 décembre 2022 à 18:00

À deux jours de la finale de la Coupe du monde contre l'Argentine, l'Equipe de France compte cinq absents à l'entraînement ce vendredi.

Ça commence à devenir très inquiétant. Alors que les Bleus avaient une séance collective prévue ce vendredi, Didier Deschamps a dû se passer de 5 joueurs lors de l'entraînement. Si Raphaël Varane, Kingsley Coman et Ibrahima Konaté sont touchés par un état grippal qui fait rage au sein du camp de base de l'Equipe de France, Aurélien Tchouaméni et Théo Hernandez sont ménagés par le staff Tricolore.

D'après L'Équipe, le défenseur milanais souffrirait d'une contusion au genou, tandis que le milieu madrilène serait victime d'une contusion à la hanche. Le média précise qu'ils se sont contentés de travailler en salle ce vendredi. En ce qui concerne Adrien Rabiot et Dayot Upamecano, les deux joueurs vont mieux et étaient tous les deux présents à la séance d'entraînement collective du jour.

Equipe de France : La course contre la montre est lancée pour les Bleus

La finale débute dans 48 heures et tous les voyants indiquent que Didier Deschamps va devoir faire face à des absences pour ce grand rendez-vous face à l'Argentine. Si Adrien Rabiot et Dayot Upamecano seront là, ce ne sera peut-être pas le cas de Raphaël Varane et d'Ibrahima Konaté. Et quand on observe la prestation des deux centraux face au Maroc mercredi dernier, le coup dur serait immense pour l'Equipe de France.

Évidemment, rien n'est encore acté, et tout peut rentrer dans l'ordre d'ici demain, mais au vu des dernières tendances concernant les malades, il est légitime de s'inquiéter pour la finale de dimanche. Ce rendez-vous attendu par toute la planète football s'annonce exceptionnel, mais pour cela, il faut que les deux équipes disposent de tous leurs meilleurs joueurs, et côté français, cela parait déjà bien compromis.