OL Mercato : Énorme coup de froid pour un international polonais

Publié par Dylan le 18 décembre 2022 à 16:32

Alors qu'un défenseur droit polonais semblait plaire à l'OL, un pensionnaire de Série A a refroidi ses ardeurs en vue du mercato hivernal.

L'Olympique Lyonnais tente de gérer au mieux ses dossiers pour le mercato d'hiver. Le club rhodanien a déjà commencé quelques opérations en préparant l'avenir sa pépite défensive Malo Gusto. Le latéral français monte en puissance depuis la saison dernière, avec 44 matchs de Ligue 1 sous les ordres de Peter Bosz puis Laurent Blanc. Le tout avec 5 passes décisives délivrées.

L'affaire Jérôme Boateng prend également beaucoup de place dans les têtes lyonnaises. Pas épargné par les blessures depuis son arrivée à l'OL à l'été 2021, l'ancien défenseur central du Bayern Munich est un vrai point d'interrogation pour sa direction. Faut-il le garder ou le vendre ? La question peut se poser alors que le joueur s'entraîne toujours en marge du groupe. Pour rappel, Boateng a subi une arthroscopie le 8 novembre dernier et continue son programme individuel. La direction rhodanienne a du pain sur la planche.

La Sampdoria en passe de chiper Bartosz Bereszynski à l'OL

Autre dossier chaud sur la table de l'Olympique Lyonnais : celui de Bartosz Bereszynski. L'international polonais (50 sélections) a participé à la Coupe du Monde au Qatar et a tapé dans l'oeil de Jean-Michel Aulas, le président rhodanien d'après Tuttomercato. Cependant, tout ne passe pas comme prévu puisque Bereszynski est en train d'échapper à l'OL. Selon les informations du Corriere dello Sport, la Sampdoria de Gênes serait en passe de jouer un bien mauvais tour à son concurrent français. L'actuel 19ème de Série A serait en discussions très avancées avec Naples pour s'offrir les services de Bereszynski.

Selon Jeunesfooteux, c'est une affaire à 3 millions d'euros qui passerait sous le nez des Gones. Un coup dur pour Laurent Blanc et son staff qui souhaitent du renfort pour cet hiver. Malgré deux victoires contre OHL Louvain (5-3) puis Liverpool en préparation (3-1, 5-3 TAB), les Lyonnais ont aussi perdu face à Arsenal (3-0, 2-1 TAB) et fait match nul contre le FC Sochaux (1-1) samedi. À la suite de ce dernier match, le technicien de l'OL était très agacé par la performance de son équipe. Et ce n'est pas le retard de John Textor dans le rachat du club qui va redonner le sourire les Gones...