PSG : Equipe de France, Mbappé sort du silence après la défaite

Publié par Enzo Vidy le 19 décembre 2022 à 15:34

Abattu après la défaite de l'Equipe de France face à l'Argentine en finale de la Coupe du monde, l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, est sorti du silence.

Il risque d'être marqué pendant un long moment de cette terrible défaite. Malgré avoir sonné la révolte, et assumé pleinement les responsabilités qui lui ont été données, cela n'a pas suffi à l'Equipe de France pour aller chercher une deuxième Coupe du monde d'affilée. Quoi qu'il en soit, l'attaquant du PSG n'a pas à rougir, il était attendu au tournant dans ce Mondial, et a parfaitement répondu aux attentes placées sur lui. Car même s'il n'a pas toujours été régulier durant les matchs, Kylian Mbappé a montré au monde entier qu'il était capable de surgir à n'importe quel moment. Contre le Danemark, il a surgi deux fois pour venir inscrire un doublé et permettre aux Bleus de valider leur ticket pour les huitièmes de finale.

Face à la Pologne, dans un match où il semblait en grande difficulté, le natif de Bondy a envoyé deux missiles dans chaque lucarne de Szczesny, qui était quasiment imbattable jusque-là. Et hier soir, dans un match où toute son équipe prenait l'eau, le numéro 7 du Paris SG a relancé la finale à lui tout seul, en seulement 94 secondes, avant d'arracher l'égalisation en prolongation et offrir une dernière chance à l'Equipe de France d'aller glaner une troisième étoile en remportant la séance de tirs au but. L'histoire aurait dû se terminer de cette façon-là, mais dans le football, rien ne se passe jamais comme prévu. En attendant, Kylian Mbappé a marqué l'histoire de la Coupe du monde, du haut de ses 23 ans, et lorsque l'on regarde le talent qu'il possède, le voir soulever un Ballon d'Or n'est plus qu'une question de temps.

PSG : Equipe de France, Kylian Mbappé annonce la couleur

Très touché par cet échec avec les Bleus, Kylian Mbappé a communiqué sur ses réseaux sociaux ce lundi. Via son compte Twitter, l'attaquant français a posté une photo de lui, la tête basse, avec son trophée de meilleur buteur du tournoi, passant à côté du trophée de la Coupe du monde. Un "Nous reviendrons" au dessus de la photo annonce la couleur pour les objectifs du natif de Bondy, déjà determiné à tout remporter avec les Bleus dans les années à venir. Maintenant, le joueur parisien va pouvoir profiter de quelques jours de vacances, afin de tourner la page, pour revenir plus fort que jamais avec le PSG et préparer au mieux les échéances importantes qui attendent le club de la capitale, avec en ligne de mire le match face au Bayern le 14 février prochain.