ASSE Mercato : Saint-Etienne essuie un premier revers en défense

Publié par ALEXIS le 19 décembre 2022 à 17:34

Pour se renforcer en défense, l' ASSE a essuyé un premier revers. Le remplaçant de Maçon a refusé l’offre des Verts, mais les discussions se poursuivent.

Revenu à l’ ASSE lors de la préparation pour la Coupe du monde, Faouzi Ghoulam a disputé deux matchs amicaux avec son ancien club, respectivement contre Grenoble Foot (3-0) et l’AC Ajaccio (0-1). Il a même marqué un but sur penalty face à Grenoble. Après le départ d’Yvann Maçon au Paris FC, l’AS Saint-Etienne est la recherche d’un latéral droit. Et les services de l’international algérien intéressent Laurent Batlles. « On verra comment lui verra la chose et comment nous on verra la chose. Pour l’instant, on n'en a pas parlé, ni de son côté ni du nôtre. On verra ce qui se passera. On travaille sur énormément de dossiers », a déclaré Laurent Batlles, la semaine dernière, au sujet d’une signature de Faouzi Ghoulam à l’ ASSE.

ASSE Mercato : Un désaccord entre Faouzi Ghoulam et Saint-Etienne

Mais le joueur de 31 ans et la direction du club ligérien ne seraient pas tombés d’accord. Selon les informations de But Football Club, le club ligérien a bel et bien fait une proposition à son ancien joueur, mais ce dernier a décliné l’offre. Comme le révèle la source, c’était en milieu de semaine dernière. « Faouzi Ghoulam a décliné l'offre de l' ASSE, qui ne lui a proposé qu'un contrat de six mois, alors qu'il avait exprimé à Loïc Perrin, à l'origine de son retour, qu'il souhaitait s'engager sur la durée », a justifié le média.

Mais le dossier du défenseur libre de tout engagement n’est pas clos, même si son retour à Saint-Etienne est compromis. Si l’on en croit le média sportif, « les discussions » entre les parties « ne sont pas rompues ». Pour rappel, Faouzi Ghoulam a été formé à l’ ASSE (1999-2010). Il a défendu ensuite les couleurs stéphanoises entre 2010 et janvier 2014 avant de rejoindre le SSC Naples, club avec lequel il a évolué en Serie A, 8 saisons et demie consécutives, jusqu’à la fin de son contrat, en juin 2022.