OL Mercato : La première grosse décision de John Textor tombe !

Publié par JEAN-LUC D le 20 décembre 2022 à 07:24

Jean-Michel Aulas a vendu 78,4% des parts du capital d’OL Groupe à John Textor. Et le nouvel homme fort des Gones a déjà pris une première décision forte.

Après 35 ans de règne, Jean-Michel Aulas a officiellement passé la main à John Textor du côté de l’Olympique Lyonnais. Dans un communiqué officiel, le club lyonnais a annoncé appartenir désormais à l’homme d’affaires américain via la holding Eagle Football. À 57 ans, John Textor a notamment racheté 78,4% des parts du capital d’OL Groupe, devenant ainsi le nouvel actionnaire majoritaire du club rhodanien. Pour autant, il ne sera pas chargé de la gestion quotidienne de l’OL dans l’immédiat. À la tête de la formation française depuis 1987, Aulas va rester à la tête de la présidence pendant au moins trois ans.

« Une nouvelle histoire débute aujourd’hui », a confirmé l’investisseur américain dans un communiqué, tout en réaffirmant que Jean-Michel Aulas « gardera la présidence opérationnelle d’Olympique Lyonnais pendant au moins trois ans et restera entouré de son équipe. » Par le biais d’Eagle Football, John Textor souhaite créer des passerelles entre les différents clubs dont il est actionnaire : Crystal Palace en Angleterre, Botafogo au Brésil et le RWD Molenbeek en Belgique. Aulas n’a pas caché son bonheur devant ce projet ambitieux.

OL Mercato : Avec John Textor, une nouvelle histoire débute pour l’OL

Alors qu'elle devait être fixée le 30 septembre dernier, la finalisation de la vente de l’OL avait été reportée à maintes reprises. Finalement, Jean-Michel Aulas et John Textor ont officialisé leur accord définitif ce lundi. L’emblématique président des Gones a exprimé sa joie pour cet nouvel ère qui s’ouvre pour son club de coeur.

« C’est un jour tout à fait déterminant pour le futur de l'OL. On vient de concrétiser une opération dont on parle depuis longtemps. Souvent, quand on parle de très belles choses et qu'elles durent, on a l'impression qu'elles sont moins belles qu'elles ne le sont en réalité. Nous avons tenu le conseil d'administration ce matin, qui entérine l'arrivée du groupe de John Textor et d'un ensemble de personnes qui l'accompagnent et qui sont des grands financiers, des fonds de dette très importants, mais aussi des industriels américains dans le sport, tous très pertinents et très bien organisés sur le plan financier. Tout cela fait que c'est un jour très important, mais très positif pour OL Groupe », a déclaré le dirigeant rhodanien.