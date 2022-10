OL : Jean-Michel Aulas laisse un message à Peter Bosz

Publié par ALEXIS le 10 octobre 2022 à 17:11

Jean-Michel Aulas a rendu hommage à Peter Bosz, limogé de l’ OL, lors la présentation de Laurent Blanc en conférence de presse.

Depuis dimanche, Peter Bosz n’est plus l’entraîneur de l’ OL, à la suite du match nul face au Toulouse FC (1-1). Il a été limogé pour mauvais résultats et remplacé par Laurent Blanc, ancien sélectionneur de l’Équipe de France et ex-entraîneur du PSG. Le nouveau coach de l’Olympique Lyonnais a été présenté officiellement à la presse ce lundi. Lors de cette présentation, Jean-Michel Aulas a adressé un message très élégant au technicien néerlandais.

« Je tenais à dire que Peter Bosz était un homme bien, même si on n'est pas parvenu à atteindre les objectifs. On a pris nos responsabilités. Quand on s'est serré la main avec Peter, j'avais serré la main d'un homme intelligent, qui a été loyal, qui a probablement loupé les objectifs définis ensemble, mais qui a tout le temps été un homme bien. »

Selon le président du club rhodanien, la décision du licenciement du coach de 59 ans a été prise tardivement, parce que « c’est toujours difficile ». D’après l’explication de Jean-Michel Aulas, le board de l’ OL « a essayé, comme toujours, de sous-peser les éléments sportifs, économiques et humains » avant de prendre la décision finale.

Peter Bosz quitte l'Olympique Lyonnais après Juninho

Peter Bosz a été viré de l’Olympique Lyonnais, dix mois après le départ de Juninho, ancien directeur sportif des Gones. Pour rappel, c’est le Brésilien qui avait recruté le Néerlandais, selon la précision du club. Peter Bosz était la « priorité » de Juninho, alors qu’Aulas voulait engager Christophe Galtier. C’est donc naturellement que le Néerlandais avait été affecté par le départ de son mentor. « Je travaillais très bien avec Juni. Depuis que je suis là, on parle presque tous les jours ensemble, j'ai une très bonne relation avec lui. J'aime la vision qu'il a du football, j'aime parler avec lui », avait-il regretté.