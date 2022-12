FC Barcelone Mercato : Frenkie de Jong remet la pression sur le Barça

Publié par Thomas G. le 20 décembre 2022 à 19:15

Tout proche d'un départ l'été dernier, Frenkie de Jong pourrait de nouveau animer le prochain mercato estival du FC Barcelone.

Frenkie de Jong est l’un des tauliers du FC Barcelone cette saison, et l’international néerlandais est un titulaire indiscutable de Xavi. Après son été très agité, l’ancien prodige de l’Ajax a réussi à inverser la tendance pour convaincre les dirigeants du Barça qui voulaient le vendre. Les Blaugranas souhaiteraient désormais prolonger le contrat de Frenkie de Jong, mais les discussions entre les deux parties sont au point mort. Le FC Barcelone insiste pour que le milieu de 25 ans réduise son salaire pour aider le club, tandis que Frenkie de Jong veut des garanties sur son positionnement.

L’international néerlandais aimerait jouer en tant que sentinelle devant la défense comme en sélection et lors de son passage à l’Ajax. Frenkie de Jong veut évoluer à son poste de prédilection après le départ de Sergio Busquets et les dirigeants ne lui garantissent pas ce rôle. Cette situation pourrait s’éterniser entre les deux camps et conduire à un désaccord. Le FC Barcelone veut prolonger Frenkie de Jong dans les prochaines semaines, en cas d’échec, le milieu néerlandais pourrait être vendu l’été prochain. Les Blaugranas seraient prêts à sacrifier Frenkie de Jong pour éviter une nouvelle crise économique.

FC Barcelone Mercato : Frenkie de Jong intéressé par Manchester United ?

Selon les informations du Manchester Evening News, Frenkie de Jong serait ouvert à l’idée de rejoindre Manchester United l’été prochain. Le média anglais précise que l’international néerlandais se serait entretenu avec Erik ten Hag concernant un éventuel transfert. Quelques mois après son refus, Frenkie de Jong serait désormais convaincu de la compétitivité du projet mancunien. Le FC Barcelone va devoir prendre une décision concernant l’avenir de Frenkie de Jong qui garde une très belle cote sur le marché des transferts. En cas de départ de l’international néerlandais, le Barça espère obtenir plus de 85 millions d’euros.