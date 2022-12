PSG Mercato : Luis Campos déjà fixé pour un joyau brésilien !

Publié par JEAN-LUC D le 20 décembre 2022 à 19:45

Après raté le coup pour Endrick, le PSG veut tout mettre en oeuvre pour attirer Vitor Roque. Mais l’Athletico Paranaense ne compte pas brader son attaquant.

Alors qu’il fêtera ses 18 ans en février prochain, Vitor Roque sera disponible sur le marché des transferts dès le mercato estival 2023, contrairement à son compatriote Endrick qui ne pourra rejoindre le Real Madrid qu’à l’été 2024. Recruté en avril dernier en provenance de Cruzeiro contre un chèque de 4,7 millions d’euros, le natif de Timóteo vaut aujourd’hui de l’or. D’après les informations relayées ces dernières heures par Globo Esporte, le Paris Saint-Germain serait venu aux renseignements pour le jeune compatriote de Neymar. D’ailleurs, après s’être fait devancé par le Real Madrid dans le dossier Endrick, le conseiller football du club de la capitale, Luis Campos, serait même prêt à lancer une offensive dès cet hiver pour tenter d’obtenir sa signature. Mais il faudra mettre la main à la poche pour déloger le joyau de l’Athletico Paranaense.

PSG Mercato : Luis Campos prêt à casser sa tirelire pour Vitor Roque ?

Recruté pour moins de 5 millions d’euros, Vitor Roque pourrait rapporter une fortune à l’Athletico Paranaense. En effet, le média local assure que les dirigeants du club de Curitiba aurait fixé à 100 millions de dollars, soit 94 millions d’euros, la clause libératoire de l’international brésilien des moins de 20 ans. Contrairement au Real Madrid, qui trouve le joueur trop cher, surtout après avoir dépensé 70 millions d’euros pour attirer Endrick, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi serait tout disposé à faire le nécessaire pour s’offrir les services de Roque. Mais Luis Campos devra compter avec la concurrence du FC Barcelone et de Chelsea sur ce coup. Pour rappel, cette saison, Vitor Roque a marqué 5 buts et donné 1 passe décisive en 29 rencontres. Il a également fait 7 apparitions en Copa Libertadores, pour 2 buts et 2 passes décisives.