PSG Mercato : C’est terminé, Endrick va signer pour 60M€ !

Publié par JEAN-LUC D le 08 décembre 2022 à 21:21

Nouveau phénomène du football mondial courtisé par les plus grands clubs d’Europe, dont le PSG, Endrick aurait d’ores et déjà réglé son transfert.

Le feuilleton Endrick tire allègrement vers sa fin. Après s’être fait refoulé par Palmeiras avec un premier chèque de 35 millions d’euros pour l’attaquant de 16 ans et un second de 80 millions d’euros, incluant Estevao (15 ans), le Paris Saint-Germain se serait finalement retiré de ce dossier, à en croire les informations d’UOL Esporte. Mais aux dernières nouvelles, le club brésilien et le jeune compatriote de Neymar auraient trouvé un accord avec un autre cador du vieux continent.

En effet, selon les renseignements du journaliste Fabrizio Romano, Endrick va s'engager en faveur du Real Madrid lors du prochain mercato hivernal. Toutes les parties concernées seraient parvenues à un accord total et l’affaire serait quasiment bouclée. S’il n’était pas initialement chaud à l’idée de casser sa tirelire pour un jeune inconnu, le Champion d’Europe en titre aurait accepté de lâcher un gros chèque pour conclure ce deal.

PSG Mercato : Endrick au Real Madrid pour 72M€

Dans le collimateur de presque toutes les écuries fortunées d’Europe, notamment le FC Barcelone, Manchester City, Chelsea, le Real Madrid ou encore le Paris Saint-Germain, Endrick aurait tranché concernant la suite de sa carrière. Fabrizio Romano explique que l’attaquant de Palmeiras aurait été séduit par le projet madrilène présenté par Florentino Pérez. Pour boucler l’affaire, le Real Madrid aurait tout de même accepté de lâcher une petite fortune puisque le natif de Brasilia va signer pour les Merengues contre une enveloppe de 72 millions d'euros, soit 60 millions d’euros correspondant à la clause libératoire fixée par le club formateur d'Endrick plus 12 millions d’euros de taxes. Cependant, l’international brésilien des moins de 17 ans ne rejoindra les rangs de la Maison-Blanche qu’à sa majorité, soit à l’été 2024.

Un gros coup dur pour Luis Campos et le Paris SG.