ASSE Mercato : Deux renforts annoncés en attaque chez les Verts

Publié par Ange A. le 21 décembre 2022 à 03:45

Après la signature de Gaëtan Charbonnier, l’ ASSE pourra compter sur deux autres renforts offensifs dans son effectif pour la reprise.

L’AS Saint-Étienne a déjà réalisé un premier coup sur le mercato. En fin de contrat à l’AJ Auxerre, Gaëtan Charbonnier a rejoint l’ ASSE en tant que joker. L’attaquant âgé de 33 ans s’est engagé pour le reste de la saison avec une année optionnelle. Il compte un but en six apparitions dans l’élite cette saison. Après la signature de Charbonnier, le club ligérien compte signer un nouveau gardien comme l’a confié le board stéphanois. Néanmoins, Laurent Batlles pourrait encore recevoir des renforts sur le plan offensif. Cette fois, le technicien stéphanois pourrait compter sur des pépites du club. Une bonne nouvelle au moment où un départ de Jean-Philippe Krasso, en fin de contrat, reste d’actualité.

ASSE Mercato : Deux renforts offensifs surprises en vue pour les Verts

Meilleur buteur de l’AS Saint-Étienne cette saison, l’avant-centre ivoirien ne manque pas de prétendants, surtout à l’étranger. Un récent intérêt d’un club turc pour l’attaquant stéphanois a été dévoilé. Avec le départ de Krasso qui reste possible, l’ ASSE pourrait miser sur des options internes pour étoffer son secteur offensif. Dans ce sens, But Football annonce le retour de blessure de deux éléments offensifs pouvant intégrer l’effectif des Verts. Remis d’une opération à la hanche, Yanis Lhéry a quitté l’infirmerie. Meilleur buteur de la réserve avec six réalisations, l’avant-centre stéphanois âgé de 19 ans a déjà connu l’élite avec six apparitions en Ligue 1.

Autre retour annoncé, celui d’Antoine Gautier. Le milieu offensif s’est remis de soucis au dos. Il avait d’ailleurs été convoqué par Laurent Batlles pour le match de préparation finalement reporté contre Troyes. Il pourrait donc avoir sa chance cette saison avec l’équipe première au moment où celle-ci lutte pour le maintien en Ligue 2. Lanterne rouge du championnat, Saint-Étienne signe son retour à la compétition lundi contre Annecy.