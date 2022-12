ASSE : Le plan d'Annecy contre les supporters de Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 21 décembre 2022 à 16:15

À cinq jours du déplacement de l’ ASSE à Annecy, le club haut-savoyard met les bouchés doubles pour défier les supporters de Saint-Etienne.

Les supporters de l’ ASSE ne sont pas interdits de déplacement pour le match face à Annecy lors de la 16e de journée de Ligue 2. Ils ont donc pris des dispositions pour être nombreux au Parc des Sports le lundi 26 décembre à 17h. Le parcage réservé au peuple vert dans l’enceinte du FC Annecy affiche déjà complet, malgré l’horaire du match, selon les informations du club ligérien.

Les 950 places sont déjà occupées, sans même que l’AS Saint-Etienne ait pu mettre en place une billetterie en ligne. En plus des supporters dans le parcage, les Verts bénéficieront du soutien d’autres fans dans les autres tribunes du stade. L’appel à la mobilisation lancée par les groupes de supporters de l’ ASSE, pour le déplacement à Annecy, a donc été entendu.

FC Annecy-ASSE : Vers un match à guichets fermés

En face, le FC Annecy mobilise aussi son public pour relever le défi face à celui de l’AS Saint-Etienne. Mardi, le club entraîné par Laurent Guyot a annoncé que 10 185 places avaient été déjà vendues pour la réception des Stéphanois. C'est déjà une affluence record cette saison pour le Parc des Sports d'Annecy, selon le média Peuple-Vert. À noter que l’enceinte du club de Haute-Savoie peut accueillir jusqu'à 12 500 personnes dans sa configuration Ligue 2. Vu l’annonce du FC Annecy, il n’y a pas de doute que le match contre l’ ASSE se jouera à guichets fermés, lundi.

Pour rappel, les Verts sont derniers de Ligue 2 et menacés de descente en National. Quant à l’équipe du FC Annecy, elle est 15e au classement, mais n’a qu’un point de plus deux clubs relégables, Nîmes Olympique (17e) et Rodez (18e).