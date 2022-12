ASSE Mercato : Saint-Etienne se rapproche d'une nouvelle signature

Publié par Thomas le 21 décembre 2022 à 11:45

Après avoir acté la venue de Gaëtan Charbonnier, l' ASSE serait en bonne voie pour boucler la signature d'un gardien français.

L’hiver promet d’être agité pour l’AS Saint-Etienne, qui compte offrir un souffle nouveau à son effectif en vue de la deuxième partie de saison. 20e de Ligue 2 après 15 journées, le club ligérien se doit de réagir rapidement pour ne pas s’enliser dans une crise sportive sans précédent. Pour ce faire, les Verts ont entrepris de recruter au-delà de leurs moyens financiers en janvier et seraient proches de conclure un deal du côté du Stade Brestois.

Alors que Gaëtan Charbonnier est récemment arrivé dans la Loire pour une pige de six mois, l’ ASSE travaille également d’arrache-pied ces dernières semaines pour débusquer un nouveau gardien titulaire. Face aux performances décevantes de Matthieu Dreyer et Etienne Green, Laurent Batlles étudiait la signature de plusieurs joueurs à ce poste. Et à en croire les informations de Peuple-Vert ce mercredi, le dossier serait proche d’être finalisé.

ASSE Mercato : Gautier Larsonneur se dirige vers l'AS Saint-Etienne

Le site stéphanois dévoile des discussions importantes entre Saint-Etienne et le Stade Brestois pour recruter dès janvier Gautier Larsonneur. Prêté cette saison à Valenciennes, le joueur de 25 ans serait lui-aussi emballé à l’idée de rejoindre le projet des Verts pour la deuxième partie de saison. Les négociations entre SB29 et ASSE avanceraient dans le bon sens à tel point qu’un accord pourrait être trouvé sous peu. Titulaire indiscutable au VAFC, le natif de Saint-Renan a déjà pris part à toutes les rencontres de son équipe depuis son arrivée en juillet dernier.

En plus de Larsonneur, Sainté a coché le nom d'autres portiers francophones comme Gauthier Gallon (ESTAC) ou encore Donovan Léon, en manque de temps de jeu à l’AJ Auxerre. Mais comme indiqué par la source, c’est bien le gardien brestois qui fait figure de favori dans l’esprit des dirigeants ligériens.