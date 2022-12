OL : Aulas débouté dans une affaire à plus de 126 M€

Publié par ALEXIS le 22 décembre 2022 à 03:45

Trois jours après la vente de l’ OL à John Textor, Aulas a été débouté dans le litige avec la LFP, alors que le dirigeant de Lyon réclamait 126 M€.

L’actualité à l’ OL est marquée cette semaine par la vente du club rhodanien au milliardaire John Textor. Après plusieurs mois de négociations et de rebondissements, la cession de l’Olympique Lyonnais a été officialisée le lundi 19 décembre. Lyon est passé sous pavillon américain, mais Jean-Michel Aulas conserve son poste de président de l’ OL jusqu’en 2026 au moins. « Les conditions sont […] réunies pour que nous puissions travailler ensemble, avec Jean-Michel, sur les questions sportives, d’organisation et d’infrastructure. Il gardera la présidence opérationnelle de l’ OL pendant au moins trois ans et restera entouré de son équipe », a souligné John Textor, dans le communiqué d’OL Groupe.

OL : Aulas n'aura pas les 126 M€ réclamés à cause de la saison stoppée par le covid-19

Alors qu’il attendait la vente effective de Lyon au patron d’Eagle Football, Jean-Michel Aulas avait un dossier en cours devant le Tribunal. Il avait exigé des dommages et intérêts à la Ligue de football professionnel (LFP), pour avoir mis un terme à la saison 2019-2020, en avril 2019, à la suite à la survenue de la pandémie du covid-19. Le dirigeant des Gones réclamait 126,7 M€, représentant le montant cumulé du préjudice subi du fait de l’arrêt du championnat. En effet, Jean-Michel Aulas estime que l’ OL avait encore la possibilité de se qualifier pour la Ligue des champions, quand la Ligue 1 avait été stoppée après 28 journées. Il contestait également le mode de calcul du classement par la Ligue. Mais il a été débouté par la cour d'appel de Paris, ce mercredi.

« La méthode de classement en cause a été appliquée à la totalité des équipes engagées dans le Championnat de France de Ligue 1. (L'OL n'aurait pas été) désavantagé par rapport aux autres équipes », ont estimé les magistrats, dans des propos rapportés par L’Équipe. Pour rappel, l’ OL avait fini à la 7e place (donc non qualifié pour la coupe d'Europe), après le calcul de la LFP, sur la base du quotient "nombre de points par matchs disputés".