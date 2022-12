PSG : Deux stars débarquent au Paris Saint-Germain

Publié par Thomas le 22 décembre 2022 à 10:45

En attendant la rencontre face à Strasbourg le 28 décembre prochain, le PSG a enregistré le retour de deux stars ce jeudi.

Kylian Mbappé avait lancé le pas hier matin, alors qu’il disputait moins de 36 heures avant une finale de Coupe du monde. Malgré le repos accordé par le PSG à ses Mondialistes, plusieurs internationaux ont fait leur retour à l’entraînement ces derniers jours. Après le Bondynois, c’est son ami marocain Achraf Hakimi qui avait également écourté ses vacances pour rejoindre l’effectif de Christophe Galtier.

Mais les deux rivaux de la dernière demi-finale France-Maroc ne sont pas les seuls à faire leur retour au centre Ooredoo cette semaine. Ce jeudi, le PSG a enregistré les retours de Marquinhos et Neymar, 13 jours après leur défaite en quart de finale du Mondial contre la Croatie. Les deux Brésiliens, très touchés par leur élimination précoce en Coupe du monde, vont ainsi reprendre rapidement le chemin des terrains d’entraînement, bien que leurs conditions mentale et physique interrogent.

PSG : Quel état de forme pour Neymar et Marquinhos après le Mondial ?

Si hier, Mbappé et Hakimi semblaient avoir tiré un trait sur leurs désillusions respectives au Qatar, la tendance semblait plus délicate concernant les deux internationaux de la Seleção, Marquinhos et Neymar. Le premier, peut-être le plus touché mentalement de sa sélection, avait eu du mal à se remettre de l’élimination aux tirs au but contre les Croates, où il avait notamment loupé un penalty. Sa compagne avait par la suite indiqué que le défenseur était très impacté par cette contre-performance et qu’il avait eu besoin de plusieurs jours pour s’en remettre. Son retour avec le groupe du PSG ce jeudi ne devrait pas lui permettre de débuter contre Starsbourg la semaine prochaine.

Pour ce qui est du N°10 auriverde, l’état physique préoccupe davantage que l’état mental. Touché contre la Serbie lors du premier match du Brésil il y a un mois, Neymar avait dû laisser son équipe jusqu’aux 8es de finale, où il s’était montré plus emprunté que d'habitude sur certaines actions. De grandes précautions devraient être prises par le staff du PSG concernant la cheville du joueur, notamment en vue du choc contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Son retour pourrait s’opérer contre le RC Lens, le 1er janvier.