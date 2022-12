Equipe de France : Les Bleus récompensés après leur Mondial

Publié par Enzo Vidy le 22 décembre 2022 à 11:30

Après un magnifique parcours en Coupe du monde malgré la défaite en finale, l'Equipe de France reçoit une belle récompense.

Quatre jours après la défaite, la déception est toujours présente dans les têtes côté français. Battu par l'Argentine dimanche dernier en finale de Coupe du monde, la pilule est dure à avaler pour l'Equipe de France compte tenu du scénario de la rencontre. Les réactions des Argentins lors des festivités à Buenos Aires n'arrangent rien, avec notamment de nombreuses moqueries envers Kylian Mbappé.

Néanmoins, les hommes de Didier Deschamps ont pu compter sur un incroyable soutien lundi soir pour leur retour à Paris. Place de la Concorde, ils étaient plus de 50 000 supporters français à attendre l'arrivée des Bleus sur le balcon de l'Hôtel de la Marine. Si le désarroi pouvait encore se lire sur certains visages des joueurs, cet accueil incroyable a redonné le sourire et réchauffé les cœur des Tricolores. Et ce mercredi soir, une autre grande nouvelle est venue enthousiasmer l'Equipe de France.

Equipe de France : Les Bleus remontent sur le podium au classement FIFA

Après sa belle épopée durant cette Coupe du monde 2022, l'Equipe de France a été récompensée par la FIFA. Quatrièmes du classement avant le Mondial, les Bleus ont retrouvé le podium du classement FIFA devant la Belgique qui se classe à la 4e place. Le Brésil reste leader devant l'Argentine avec seulement deux points d'avance.

C'est donc une belle distinction pour l'Equipe de France qui avait été défait du podium le 6 octobre dernier, après le parcours chaotique en Ligue des Nations. Le grand gagnant de ce nouveau classement FIFA est le Maroc. Après leur incroyable Coupe du monde qui s'est stoppé en demi-finale face à l'Equipe de France, les Lions de l'Atlas sont passés de la 22e à la 11e place, soit leur meilleur classement depuis 1993.