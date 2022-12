PSG Mercato : 300M€, Kylian Mbappé déjà attendu au Real Madrid

Publié par JEAN-LUC D le 23 décembre 2022 à 18:51

Auteur d’une superbe Coupe du monde 2022 au Qatar avec la France, Kylian Mbappé est toujours dans le viseur du Real Madrid.

La colère des supporters du Real Madrid envers Kylian Mbappé n’aura duré que quelques mois. Après le match fou réalisé par l’attaquant du Paris Saint-Germain lors de la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine, l’enfant de Bondy fait à nouveau rêver les Madrilènes. Après l’ancienne légende merengue, Guti, c’est au tour de Rafael Nadal de militer ouvertement pour une arrivée de Mbappé au Real l’été prochain.

« Je n'ai rien à pardonner à Mbappé et en tant que supporter de Madrid, j'espère pouvoir le voir ici dans le futur, même dès cette année si on le pouvait. (…) Je suppose qu'un si jeune homme a été submergé par une telle pression, sous tous les angles... Je pense qu'il voulait venir à Madrid, mais qu'à cause de nombreux facteurs, tout a été très compliqué pour lui », a déclaré le champion de tennis dans les colonnes du journal AS. Pour déloger l’ancien joueur de l’AS Monaco de Paris, le club madrilène devra signer un gros chèque à Nasser Al-Khelaïfi.

PSG Mercato : Le Real Madrid prêt à faire une folie pour Kylian Mbappé ?

D’après les renseignements glanés par le média espagnol Defensa Central, Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs du Paris Saint-Germain auraient fixé le tarif de Kylian Mbappé à 300 millions d’euros en vue du prochain mercato estival. La source ibérique explique que l’objectif du PSG serait de repousser tous les prétendants puisqu’à ce prix aucun club n’oserait se présenter pour un joueur en fin de contrat 12 mois plus tard. En adoptant cette stratégie, le Paris Saint-Germain veut gagner du temps et espérer à un nouvel accord avec le champion du monde 2018 pour activer l’option pouvant lui permettre d’étendre son bail actuel jusqu’en juin 2025.