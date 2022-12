PSG Mercato : 10M€, Campos prépare un vilain tour contre l’OM !

Publié par JEAN-LUC D le 23 décembre 2022 à 23:21

En quête d’un attaquant capable d’évoluer en pivot, Luis Campos, conseiller football du PSG, pourrait ruiner les chances de l’OM sur une piste hivernale.

Accrédité d’une bonne Coupe du monde 2022 avec l’équipe de France, Marcus Thuram continue d’éveiller des convoitises. Déjà auteur de 13 buts et 4 passes décisives en 17 matches toutes compétitions avec le Borussia Mönchengladbach, l'attaquant de 25 ans est dans le collimateur de plusieurs grands clubs européens, surtout qu’il sera un joueur libre le 30 juin prochain.

Une opportunité que voudrait saisir l’Olympique de Marseille pour renforcer son secteur offensif dans la deuxième partie de saison. Selon le quotidien allemand Bild, Pablo Longoria serait même disposé à faire un effort pour payer les 10 millions d’euros réclamés par les dirigeants de Mönchengladbach et à satisfaire les exigences de l’ancien buteur de l’EA Guingamp. Toutefois, le Paris Saint-Germain pourrait contrarier les plans de l’ OM dans ce dossier.

PSG Mercato : Marcus Thuram bientôt associé à Kylian Mbappé ?

Déjà confrontée à la rude concurrence de Manchester United, du Bayern Munich et de Newcastle United, l’Olympique de Marseille devrait aussi se battre contre le Paris Saint-Germain pour la signature de Marcus Thuram. Toujours à la recherche d'un buteur, ou d'un attaquant capable d’évoluer dans un rôle de pivot pour permettre plus de liberté à Kylian Mbappé sur le terrain, Luis Campos aurait des vues sur le vice-champion du monde du Borussia Mönchengladbach.

À en croire le journaliste David Daydou, le successeur de Leonardo « serait même entré en contact avec l’entourage du joueur pour positionner le PSG. » Toujours selon la même source, le Paris SG ne voudrait pas manquer cette opportunité et envisagerait de passer rapidement à l’action pour faire venir Thuram dès cet hiver. D’autant que le montant réclamé pour son transfert ne constitue pas un sérieux obstacle pour le club de la capitale française. L’idée de former un duo avec Mbappé pourrait également convaincre le fils de Lilian Thuram de revenir en Ligue 1. L’OM et Pablo Longoria sont donc prévenus.