FC Nantes : C3, Allegri envoie déjà un avertissement aux Canaris

Publié par Ange A. le 24 décembre 2022 à 06:31

Entraîneur de la Juventus de Turin, Massimiliano Allegri a adressé un message subtil au FC Nantes, son futur adversaire en Ligue Europa.

Le FC Nantes a réalisé un exploit pour son retour en Coupe d’Europe cette saison. Mal en point en championnat, les Canaris sont parvenus à se hisser en barrages de la Ligue Europa. Le FCN est tombé sur un gros morceau puisqu’il affrontera la Juventus de Turin. Les Bianconeri ont été reversés en Ligue Europa après leur élimination en poules de la Ligue des champions. Interrogé par TuttoJuve, Waldemar Kita se veut optimiste pour les Jaune et vert face à la Vieille Dame. S’il reconnaît que la Juventus part favorite, le président veut croire en un nouvel exploit d’Antoine Kombouaré et de ses troupes. Un enthousiasme du président Kita qu’entend doucher Massiliano Allegri.

FC Nantes : Massimiliano Allegri affiche ses ambitions en C3

Le coach de la Juventus de Turin s’est fixé des objectifs clairs pour la deuxième partie de saison. Le technicien italien compte écarter le FC Nantes dans la réalisation de sa mission. « Il faut reprendre le cours de notre saison. On va devoir être prêt mentalement et se remettre en mode championnat. Du 4 janvier au 5 juin, il n’y aura aucune pause. L’objectif est de disputer 36 matchs, avec la finale de la Ligue Europa et celle de la Coupe d’Italie », a assuré le coach des Bianconeri au sortir d’un court succès des siens en amical contre les Croates du HNK Rijeka (1-0).

La Juventus de Turin a connu une première moitié de saison vexante. Sortie dès les poules de la C1, la Juve s’est ensuite ressaisie et opère une belle remontée au classement en Serie A. Désormais troisième de son championnat, le futur adversaire européen du FCN reste sur sept victoires de rang en Serie A. Quant aux Canaris, ils n’occupent que la 15e place de Ligue 1.