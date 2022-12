Mercato PSG : Campos prêt à dégainer 10 M€ pour un crack en défense

Publié par Ange A. le 24 décembre 2022 à 07:31

Le PSG s’intéresse à une pépite croate évoluant en défense centrale et serait prêt à formuler une offre pour écarter la concurrence.

Au vu de l’importante manne dont il dispose depuis l’arrivée de QSI, le Paris Saint-Germain est toujours en quête de renforts. Cet hiver encore le PSG compte signer des recrues et boucler certaines opérations en interne. Le board francilien souhaite notamment finaliser la prolongation du contrat de Lionel Messi. Le bail du nouveau champion du monde expire l’été prochain. Raison pour laquelle le club de la capitale souhaite conserver La Pulga.

Outre ce dossier, le Paris SG prépare également l’avenir. Et c’est du côté de la Croatie que pourrait venir la prochaine pépite des Rouge et bleu. Le champion de France aurait en effet des vues sur Luka Vuskovic. Âgé de 15 ans, le défenseur central évolue à Hadjuk Split en Croatie. Aux dernières nouvelles, Paris devrait formuler une offre record pour le jeune défenseur croate.

Mercato PSG : Une offre record dans les tuyaux pour Vuskovic

Calciomercato révèle en effet que le Paris Saint-Germain compte battre la concurrence avec une importante proposition. Comme le PSG, l’AC Milan suivrait également les performances de Luka Vuskovic. Le journal italien assure même que les Rossoneri ont déjà rencontré l’entourage du défenseur central. Mais le club francilien n’a pas dit son dernier mot et pourrait donc dégainer une importante offre pour blinder cette pépite. « Luka Vuskovic a été le sujet d’une réunion à Milan entre son agent et Maldini. Le joueur plaît au club milanais, mais le PSG est aussi présent et serait prêt à mettre 10 millions d’euros sur la table », a indiqué la source transalpine.

Luka Vuskovic est encore sous contrat avec son club formateur jusqu’en 2024. Il est assez prolifique comme défenseur avec 7 réalisations inscrites en 16 apparitions cette saison.