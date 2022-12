PSG : Galtier donne un détail rassurant sur l'effectif avant Strasbourg

Publié par Dylan le 25 décembre 2022 à 16:07

L'entraîneur du PSG Christophe Galtier veut protéger son effectif de toute blessure ou maladie contre le RC Strasbourg. Voici sa technique.

Le Paris-Saint-Germain s'apprête à reprendre du service en Ligue 1. Leader actuel du championnat avec 5 points d'avance sur son surprenant dauphin lensois, le club de la capitale espère décrocher un deuxième titre consécutif. Arrivé en juillet pour remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier semble bien parti pour réaliser une saison satisfaisante.

Toutefois, le natif de Marseille a la lourde tâche d'emmener le PSG vers un titre en Ligue des Champions. Un objectif affiché depuis 2011 et la prise de pouvoir de Nasser al-Khélaïfi. Le président qatari du club a énormément dépensé pour arriver à ce but ultime mais sans succès. Malgré le passage de joueurs comme Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva et l'arrivée de Neymar, Kylian Mbappé puis Lionel Messi, le Paris-SG ne parvient pas à décrocher sa première Ligue des Champions.

Au PSG, Christophe Galtier a une arme contre les virus

Si la Ligue des Champions ne reprend que le 14 février prochain, le PSG doit néanmoins se concentrer sur la Ligue 1 et la réception du RC Strasbourg. Après 5 saisons plus ou moins réussies dans l'élite, le club alsacien semble avoir perdu de sa superbe avec une seule victoire en 15 matchs. Conséquence : les hommes de Julien Stéphan sont avant-derniers de l'élite avec 11 points à leur compteur. Pour se préparer au mieux face à cette équipe malade, Christophe Galtier a protégé son effectif de toute mésaventure.

Pour éviter les virus et surtout une épidémie au sein du vestiaire, l'entraîneur de 56 ans peut compter sur Lod'Air. C'est un outil technologique novateur qui permet de tuer tous les microbes et virus dans l'air, selon L'Équipe. Olivier Moyen, l’inventeur du concept a précisé : « On a réinventé, simplifié et miniaturisé ce que l’on fait pour désinfecter l’eau ou les blocs opératoires depuis des années grâce à des UVC. Notre système [...] aspire l’air grâce à une turbine d’aspiration. Il passe ensuite dans un tunnel de désinfection où il y a des leds UVC ». Le PSG devrait donc être au complet ou presque face au RC Strasbourg, dans 3 jours.