Mercato PSG : Reprise du dialogue Mbappé-Real Madrid ???

Publié par Gary SLM le 25 décembre 2022 à 21:03

Kylian Mbappé explose de nouveau l’actu mercato PSG avec la révélation de Défense Central, sur ses nouvelles initiatives pro-Real Madrid.

On pensait l’affaire Kylian Mbappé réglée depuis la prolongation de son contrat avec le PSG que non. L’attaquant de l’équipe de France n’en aurait clairement pas terminé avec ses intentions de rejoindre le Real Madrid, son club de rêve. Le buteur du Paris Saint-Germain en serait à cette position à cause des manquements aux engagements pris par ses dirigeants lors des tractations qui ont précédé la prolongation de son contrat.

Mercato PSG : Mbappé souhaiterait reparler au Real Madrid

En effet, Défense Central fait savoir ce jour de Noël que Kylian Mbappé a envoyé le message selon lequel il est prêt à reprendre les négociations avec le Real Madrid. Florentino Pérez qui était son interlocuteur direct lors de l’intérêt des madrilènes l’an dernier connait bien le joueur pour avoir tenu un rythme soutenu d’échanges avec lui. Skype Sport, affirme que les deux hommes se parlaient au moins 3 fois par semaine jusqu’à la prolongation de son contrat au PSG.

Kylian Mbappé voudrait dans un premier temps se réconcilier avec le président du Real Madrid, fortement déçu par sa décision de rester au PSG. Le footballeur lui avait pourtant promis son arrivée au Real avant de se désister sous la pression du réseau des Qataris, propriétaires du club parisien, pour prolonger son bail dans la capitale française.

Même si les différents clubs ne sont qu’au mercato hivernal, Kylian Mbappé serait disposé à donner de nouvelles garanties de son prochain transfert vers le Real Madrid à Florentino Perez. Même si d’autres médias espagnols évoquent une définitive dénonciation du Real à Mbappé, cette publication de Défense Central vient relancer le dossier.