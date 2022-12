ASSE Mercato : Signature imminente d'un défenseur du FC Nantes

Publié par Thomas le 26 décembre 2022 à 14:25

Longtemps à la recherche de renforts défensifs, l' ASSE aurait trouvé un accord pour la signature d'un latéral du FC Nantes.

La route vers la rédemption s’annonce compliquée pour l’AS Saint-Etienne, mais le club ligérien semble en prendre la bonne direction. Après un début de saison cauchemardesque, l' ASSE cherche par tous les moyens de renforcer son effectif dans l’optique de remonter rapidement au classement. S’ils souhaitaient revenir dans l'élite rapidement, les Stéphanois se sont vite confrontés à la dure réalité de la Ligue 2 jouant finalement le maintien après 15 journées. Mais l’espoir reste bien présent pour Laurent Batlles et son staff qui, après avoir enrôlé Gaëtan Charbonnier la semaine passée, sont sur le point d’officialiser une nouvelle signature.

ASSE Mercato : Dennis Appiah va rejoindre l’AS Saint-Etienne

Après avoir sécurisé son secteur offensif, l’ ASSE concentrait ses recherches sur la zone défensive et notamment les postes de piston. Avec le transfert d’Yvann Maçon au Paris FC puis l’échec dans la signature de Faouzi Ghoulam, Loïc Perrin et son board exploraient des pistes en France pour débusquer un profil idéal. Et l' ASSE ne s'est pas fait prier, puisqu'un défenseur en provenance du FC Nantes est sur le point de débarquer dans le Forez.

D’après les informations de Ouest-France, l’ ASSE a trouvé un accord avec les Canaris pour la venue de Dennis Appiah ces prochaines heures. Le latéral droit, au FC Nantes depuis 2019, aura disputé 96 rencontres avec les Jaune et Vert délivrant au total 3 passes décisives. Absent de l’entraînement du FCN ce lundi, tout comme son coéquipier Fabio, le joueur de 30 ans ne rentrait plus dans les plans de son entraîneur Antoine Kombouaré et se cherchait un point de chute depuis le début de la trêve internationale.

Fort d’une polyvalence rare à ce poste, Dennis Appiah pourra ainsi dépanner Laurent Batlles dans à peu près tous les compartiments de la défense cette saison. Une information confirmée par l’entraîneur nantais cet après-midi en conférence de presse. Pour l’heure, aucune indication n’a été dévoilée concernant le prix de la transaction et la durée du contrat du joueur.