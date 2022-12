ASSE Mercato : C'est confirmé, Sainté loupe un coup en or en défense

Publié par Thomas le 22 décembre 2022 à 14:45

Après avoir perdu Yvann Maçon, l' ASSE pensait se refaire avec une signature gratuite en défense mais le dossier n'aboutira finalement jamais.

Le mercato est bel et bien lancé du côté de l’AS Saint-Etienne. Le club ligérien, désireux de remonter rapidement au classement, a enregistré la venue de Gaëtan Charbonnier, qui endossera le numéro 10 pour le reste de la saison. Mais les Verts ont logiquement d’autres objectifs pour janvier comme la signature d’un portier francophone et d’un latéral de haut niveau. Si le premier dossier avance dans le bon sens avec des négociations positives entre Valenciennes et Sainté pour Gautier Larsonneur, le second reste en revanche au point mort.

Alors que l’ ASSE comptait pouvoir récupérer Faouzi Ghoulam pour la deuxième partie de saison, le latéral algérien a finalement refusé la proposition de contrat ligérienne. Une tendance avancée par le site EVECT hier après-midi et officialisée ce jeudi, par l’intermédiaire de Loïc Perrin. " Faouzi, l'idée c'était qu'il vienne s'entraîner. On a fait une proposition, il y avait une envie commune. Mais on n'est pas arrivé à tomber d'accord. J'espère pour lui qu'il trouvera un projet qui lui convient ", a annoncé le directeur sportif stéphanois en conférence de presse, clôturant définitivement la signature de l’ex-Napolitain. Un coup dur pour les supporters qui militaient pour un retour de l’enfant de Montreynaud au poste de latéral gauche.

ASSE Mercato : Tout est à refaire pour remplacer Yvann Maçon

Cet échec dans le dossier Ghoulam pousse donc l’AS Saint-Etienne à revoir ses plans en défense. Si la piste d’un latéral gauche est toujours d’actualité, le manque d’options sur le marché hivernal pourrait forcer le staff à utiliser Léo Pétrot en tant que latéral sur le long terme. En ce qui concerne Yvann Maçon, titulaire à gauche durant la première partie de saison, Batlles a indiqué ce jeudi que son départ était étudié depuis de longs mois et qu’il résultait d’une volonté commune des deux parties. " Yvann (Macon) avait déjà émis le souhait de partir cet été, ça n'avait pas pu se faire pour plusieurs raisons. Ça a été encore le cas cet hiver. Il a eu l'opportunité avec Paris. En espérant que ça lui apporte d'autres choses qu'ici. "