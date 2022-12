OM Mercato : Marseille en pole position pour ce deal à 25M€

Publié par Enzo Vidy le 26 décembre 2022 à 16:55

Alors que l' OM cherche à se renforcer lors du prochain mercato hivernal, il y a du nouveau pour un dossier prioritaire de Marseille.

À moins d'une semaine de l'ouverture du mercato hivernal, Pablo Longoria continue de s'activer pour renforcer l'effectif de l' OM en deuxième partie de saison. Depuis plusieurs jours, le nom d'Azzedine Ounahi revient avec insistance à l'Olympique de Marseille. Après ses bonnes performances en Coupe du monde avec le Maroc, le milieu angevin est convoité par de nombreux club européens dont l' OM. Il y a quelques jours, Pablo Longoria n'avait pas caché son admiration pour le joueur marocain dans les colonnes de L'Équipe."Est-ce que j'aime Ounahi ? C'est comme si tu me demandais si j'aimais Sofyan Amrabat. La saison dernière, il avait très bien joué contre nous lors du 0-0 à Angers en septembre 2021 et les premières minutes au Vélodrome, quand ils ont vite mené 2-0. Il a à la fois des capacités athlétiques et techniques, il est plus physique qu'on ne le croit au premier abord."

Derrière, le journaliste de Sky Sport, Gianluca Di Marzio a affirmé que les dirigeants marseillais étaient prêts à formuler une offre de 25 millions d'euros pour s'attacher les services d'Azzedine Ounahi dès cet hiver. Et si la concurrence semblait rude sur ce dossier avec notamment la présence du FC Barcelone, l' OM vient d'apprendre une excellente nouvelle à ce sujet.

OM Mercato : Le FC Barcelone lâche l'affaire pour Azzedine Ounahi

Si l'on en croit les informations du média espagnol Mundo Deportivo, le FC Barcelone aurait lâché l'affaire pour Azzedine Ounahi. En effet, avec les graves problèmes financiers qui touchent le club depuis un moment maintenant, les dirigeants barcelonais ne seraient pas dans la possibilité de s'aligner sur le montant demandé par le SCO d'Angers. Cela signifie que l' OM possède une véritable autoroute pour finaliser l'affaire. Toutefois, Pablo Longoria compte avant tout sur la vente de Gerson pour se lancer dans une opération d'envergure, mais l'affaire continue de traîner entre l' OM et Flamengo concernant le milieu de terrain brésilien.