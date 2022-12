LOSC Mercato : Un attaquant de Lille indique sa prochaine destination

Publié par ALEXIS le 27 décembre 2022 à 10:40

Alors que le mercato hivernal va bientôt s'ouvrir, un départ se précise au LOSC. Un attaquant annonce la couleur sur sa prochaine destination.

Le LOSC a déjà fait savoir qu’il ne souhaite pas recruter de nouveaux joueurs lors du mercato hivernal. Le président Olivier Létang et l’entraîneur Paulo Fonseca sont sur la même longueur d’onde sur cette question. « Avec Paulo (Fonseca) nous ne sommes pas fans de réintégrer des joueurs dans un effectif. On est bien évidemment en éveil par rapport au marché, mais on a actuellement un groupe de qualité. On ne peut pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs. On est très content de l’effectif que nous avons aujourd’hui », avait-il déclaré dans Le 11 Lillois.

Mais comme l’a souligné le dirigeant de Lille, le club reste en embuscade en cas d’opportunités ou de jolis coups. Et les Lillois seraient sur deux pistes au milieu de terrain. Ils font partie des clubs séduits par les préformantes d’Azzedine Ounahi d’Angers SCO à la Coupe du monde 2022 avec la sélection du Maroc. Le LOSC a également des vues sur Mohamed Ali Ben Romdhane de l’ES Tunis, selon les informations de Foot Mercato.

LOSC Mercato : Jonathan David préfère la Premier League

Dans le sens des départs, Jonathan David (23 ans) pourrait bien faire l’objet d’un transfert d’ici l’été prochain. Son nom est sur les tablettes de plusieurs clubs, notamment en Angleterre. Les services du buteur du LOSC intéressent Manchester United ou encore Newcastle United. La tendance est confirmée par Paulo Fonseca. Il a confié, dans des propos rapportés par RMC Sport, qu’il sera « compliqué de le garder la saison prochaine ».

Quant à l’international canadien (37 sélections, 22 buts), il privilégie la Premier League. Dans des propos confiés à La Voix du Nord, il a réaffirmé son envie de jouer dans le très relevé championnat britannique. « En Angleterre, quand je regarde les matchs, tout est rempli à chaque fois. C’est une très belle ambiance. Comme joueur, ça te motive encore plus », a lâché l’avant-centre du LOSC. Sous contrat à Lille jusqu’à fin juin 2025, Jonathan David est évalué à 45 millions d'euros sur le marché des transferts, selon l’estimation du site spécialisé Transfermarkt.