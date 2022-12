ASSE : Laurent Batlles justifie le forfait de Cafaro à Annecy

Publié par ALEXIS le 27 décembre 2022 à 13:57

Mathieu Cafaro était présent dans le groupe de l’ ASSE à Annecy mais n'a pas joué le match. Laurent Batlles donne la raison de son absence.

L’ ASSE a enchaîné une troisième défaite en Ligue 2, lundi, face au FC Annecy (2-1), alors que l’équipe stéphanoise s’était préparée pendant la trêve de la Coupe du monde 2022, afin de stopper sa série négative, dès la reprise. Lanterne rouge du championnat, l’AS Saint-Etienne a désormais 7 points de retard sur le Dijon FCO (16e), le dernier club non relégable.

À l’issue du match perdu contre Annecy, l’entraîneur de l’ ASSE n’a pas caché sa déception. « C’est le manque d'efficacité qui fait défaut. Quand on prend des buts comme ceux inscrits par Annecy. C’est trop facile pour nos adversaires. On travaille ce qu’on voit sur ces buts pourtant, mille fois. Mais en match… Il y a un manque de concentration, un manque au duel […]. On ne fait pas les bons choix », a-t-il regretté.

ASSE : Mathieu Cafaro victime d'un coup au pied avant le match

Recrue estivale de l’ ASSE, Mathieu Cafaro (25 ans) était parmi les joueurs convoqués par Laurent Batlles pour affronter le FC Annecy, lors de la 16e journée de Ligue 2. Finalement, il ne figurait pas sur la feuille de match au coup d’envoi de la rencontre. Le milieu offensif des Verts s’est blessé au pied dans les derniers instants comme l’a fait savoir le coach de l' ASSE. « Mathieu (Cafaro) s'est fait mal dimanche. Il a pris un gros coup sur le coup de pied, donc il ne pouvait pas taper dans le ballon. » Pour le match suivant des Stéphanois, contre le SM Caen, vendredi au stade Geoffroy-Guichard, le N°18 de l’ ASSE est incertain. « On verra ce que ça donnera », a déclaré Laurent Batlles sur la situation du joueur touché.