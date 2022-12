ASSE-SM Caen : Laurent Batlles envoie un message fort aux supporters

Publié par ALEXIS le 27 décembre 2022 à 15:27

Avant le match de l' ASSE contre Caen, Laurent Batlles a envoyé un message fort aux supporters qui ont décidé de boycotter la rencontre.

La défaite de l’ ASSE face au FC Annecy (2-1) est un énorme coup de massue sur la tête des centaines de supporters stéphanois, qui ont fait le déplacement en Haute-Savoie, lundi. Ils ont tout simplement été déçus par leur équipe. L’AS Saint-Etienne n’a pas été la hauteur des attentes du Peuple Vert, au regard des explications données par Laurent Batlles en conférence de presse d’après-match.

Dernière de Ligue 2 avant le coup d’envoi du match perdu au parc des Sports d’Annecy, l’ ASSE se rapproche un peu plus de la National. L’entraîneur de Saint-Etienne, maintenu à son poste avant la longue trêve de la Coupe du monde 2022, pourrait être viré avant janvier 2023. Le match de l’ ASSE contre le SM Caen, vendredi à 19h05 au stade Geoffroy-Guichard, pourrait sceller son sort rapidement, en cas de défaite.

ASSE : Laurent Batlles invite les supporters à rester solidaires de leur équipe

De nouveau menacé de licenciement, Laurent Batlles a fait un gros clin d’oeil aux supporters de l' ASSE. Cela, après la défaite à Annecy et avant le match décisif pour son avenir, contre le Stade Malherbe de Caen. « Les supporters étaient plus d'un millier, lundi. Avez-vous un mot à leur adresser ? Je ne peux que les remercier. Il pleut, ils sont là, ils nous encouragent. On ne peut qu'être déçus pour eux », a-t-il répondu, face aux médias, dans des propos relayés sur le site internet de l’ ASSE.

Il faut rappeler que quatre groupes de supporters des Verts ont décidé de boycotter le match face à Caen, le 30 décembre, lors de la 17e journée. Le coach de l' ASSE n’a pas manqué de leur envoyer un message, afin qu’ils restent soudés derrière leur équipe de coeur, surtout en cette période difficile où elle a plus que jamais besoin de leur soutien. « J’espère qu'on va garder une forme de solidarité, car personne ne mérite cette situation », a glissé Laurent Batlles, à trois jours de la rencontre ASSE-SM Caen.