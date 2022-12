FC Barcelone Mercato : Le Barça sonde un grand talent de Serie A

Publié par Thomas G. le 27 décembre 2022 à 12:40

Toujours en quête de nouveaux renforts, le FC Barcelone aurait coché le nom d'un défenseur de Serie A en vue d'un transfert cet été.

Le FC Barcelone est en quête de nouveaux renforts afin de poursuivre son nouveau projet. Les Blaugranas doivent néanmoins se montrer prudents suite à l’élimination en Ligue des Champions qui les obligent à attendre le mercato estival. Cet hiver, le Barça est dans le viseur de la Liga et les Catalans pourraient être interdits de recrutement. Dans cette optique, les dirigeants du FC Barcelone ont d'ores et déjà commencé à préparer l’été 2023.

Les Blaugranas ont pour objectif de recruter un nouvel arrière droit et depuis plusieurs semaines les pistes se multiplient. Après avoir privilégié les cibles Benjamin Pavard et Thomas Meunier, le FC Barcelone aurait coché un nouveau nom cette semaine. Selon les informations de Sport, le Barça serait intéressé par le défenseur de Naples, Giovanni Di Lorenzo. Le défenseur italien était l’une des révélations de l’Euro en 2021 et le latéral de 29 ans est considéré comme la référence à son poste en Serie A. Le champion d’Europe est très apprécié par le FC Barcelone, son apport offensif et sa solidité dans les duels ont convaincu les Blaugranas. Le prix de la transaction pourrait néanmoins être un obstacle pour les Blaugranas qui auraient une enveloppe de 15 millions d’euros pour se renforcer à ce poste. Giovanni Di Lorenzo a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2026 et Naples pourrait refuser de vendre l'international italien à ce prix.

FC Barcelone Mercato : Le Barça veut reprendre sa marche en avant en Liga

En parallèle du mercato, le Barça reçoit l’Espanyol Barcelone pour le derby ce samedi pour la 15e journée du championnat espagnol. Les hommes de Xavi ont l’occasion de bien entamer cette deuxième partie de saison en s’imposant face à leur voisin. L’entraîneur espagnol devra faire sans Robert Lewandowski qui purgera le premier de ses trois matchs de suspension.

Dans cette optique, le FC Barcelone pourrait aligner un onze remanié. Les Blaugranas devraient également être privés d'Ousmane Dembélé et Jules Koundé. Xavi pourrait ainsi faire confiance à Ronald Araujo, Ansu Fati et Memphis Depay pour remporter le derby.